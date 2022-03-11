Мнение: О контрсанкциях по самому святому… Теперь-то Россия уж точно — всё?

Да уж, началось в колхозе утро!

Тихонечко, под шумок… Точнее, под гром тостов и звон бокалов во имя весеннего праздника… случилось очередное обострения санкционной войны, затрагивающее чуть ли не каждого взрослого россиянина. Нет, речь не о валюте, которую российский Центробанк посадил под новые запреты, — эта тема уже отыграна и пережита.

Тут — хуже. Удар — по «святому» и где-то даже «сакральному».

По «жидкой валюте».

В России внезапно и резко выросли #цены на… водку. Началось всё со специализированных алкомаркетов типа «Бристоля», «К&Б», «Ароматного мира», а продолжилось уже в винных отделах обычных «Пятёрочек» с «Перекрёстками».

Собственно, про подорожание алкоголя его дистрибьюторы заговорили сразу же после первого раунда санкций. Первыми отреагировали на изменение ситуации крупнейшие российские импортёры — Simple Group и Ladoga. Они ещё в начале марта заявили, что «корректируют цены на продукцию в связи с текущей экономической ситуацией» в России. Но речь шла преимущественно об импорте. «Группа компаний Simple сообщает о возобновлении поставок импортной продукции клиентам со 2 марта 2022 года с учётом повышения цен в среднем на 15%», — сообщили в пресс-службе дистрибьютора. По словам её представителей, пересмотр ценников планировался ещё в январе в связи с повышением отпускных цен поставщиков из-за неурожая винограда в Европе, роста стоимости компонентов продукции и увеличения транспортных расходов. Но в реальности «запланированное ранее плановое повышение цен наложилось на необходимость их корректировки в связи с текущим изменением курса валют, и это привело к тому, что на отдельные товарные позиции… совокупное повышение цены оказалось более значительным».

Но то — #импорт. А в итоге, как и прогнозировали эксперты, ценники поменялись и на продукцию чисто российского производства, особенно из нижнего ценового сегмента. На 10-15% подорожала водка, выпускающаяся в Адыгее, Башкирии, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане. Частично это произошло вследствие отмены условно-постоянных скидок, частично — выросли цены и на сам напиток, перешагнув очередную «знаковую» черту. Теперь стало сложно найти водку дешевле 300 руб. за 0,5 л (но пока — возможно). Ещё в январе минимальная отпускная цена на такого рода продукцию в рознице была в размере 240-250 руб. за 0,5 л (речь, понятное дело, о Москве).

Если отрешиться от моральной стороны «грешного» товара и посмотреть на чистую экономику… Водка целиком и полностью, от бутылок и пробок до собственно зелья, производится в России, на российских заводах, из отечественного сырья. Логистика, дистрибьюция, розница — всё опять же внутреннее. И ажиотажного спроса на «жидкую валюту» нет: люди за 30 лет новой России привыкли, что этот товар на полках присутствует всегда. То есть, вот это 15%-е удорожание социально чувствительного продукта — лучшее свидетельство реальной импортозависимости России даже там, где у неё якобы «всё своё».

Ибо часть оборудования современных ликёро-водочных заводов — импорт. Система управления предприятием — на иностранном ПО и компьютерах. Машины и краски для печати этикеток — импорт. Автомобили для развоза товара на склады и по розничным точкам — тоже зарубежные, в лучшем случае частично локализованные в РФ. Даже сырьё для спирта, от зерновых до корнеплодов, имеет «импортную компоненту»: те же семена, к примеру. Ну и кредиты на развитие те же Beluga Group и Ladoga Group привлекали на западном рынке…

Ну хоть теперь-то вам, идиоты-путриоты, хотя бы немного понятно, что в современном мире «автономность» невозможна, а #Россия без торгово-экономических связей с Западом — это типичная курица без головы: ещё бежит, но уже не жилец?

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