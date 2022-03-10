Почему нельзя купить доллары

В кризисной ситуации финансовые власти действуют, как по учебнику. Проблема в том, что это учебник экономики. А не политики.

Как по учебнику

Решение Центрального банка об ограничениях для жителей на валютном рынке может послужить образцовой иллюстрацией для школьного учебника по основам экономики. Для главы, в которой объясняется содержание закона спроса и предложения.

Кратко — у вас есть какой-то ограниченный ресурс, ажиотажный спрос на него и две группы покупателей.

Одна группа покупателей готова платить за этот ресурс любую цену, но мнение этой группы для вас не очень важно. Другая группа покупателей для вас исключительно важна, но платить такие деньги за ваш ресурс она не готова.

Что вы делаете в этой ситуации?

Не продаете ресурс первой группе, чтобы защитить интересы второй.

Как это выглядит в случае с решением Центрального банка о запрете продажи валюты физическим лицам? Всего две недели назад резервы ЦБ РФ составляли $640 миллиардов. Они не были собственностью финансового регулятора, эти средства фактически служили гарантией того, что любой владелец, любого валютного счета в любом российском банке в любой момент может снять любую сумму денег и распорядиться ей так, как считает нужным. Неважно, будет ли это тысяча долларов на поездку за границу или двести млн долларов на покупку океанской яхты или оборудования для нефтедобычи. И резервы Центрального банка постоянного пополнялись, ведь за только прошлый год валютная выручка российских экспортеров составила без малого $500 миллиардов.

Но сейчас ЦБ РФ не может с такой же легкостью гарантировать владельцам валютных сбережений возврат тех средств, которые они разместили на банковские счета.

Если бы валюты было так же много, как две недели назад, никаких ограничений бы не было. Но что-то пошло не так. Ключевой момент в новых правилах валютного обращения — предупреждение, что граждане, желающие снять валюту со счета в пределах разрешенных десяти тысяч долларов, могут столкнуться с необходимостью ждать, пока эта валюта не будет доставлена в банк. Это значит, в кассе банка может не быть необходимой суммы. Это значит, что деньги банк должен будет получить откуда-то еще. Это значит, что наличная валюта стала дефицитом.

Зачем Центральный банк запрещает людям покупать валюту?

Затем, что знает: предыдущие кризисы научили русского человека в любой сложной ситуации запасаться долларами. Зеленая бумажка, что бы о ней не говорил телевизор, — понятный и доступный актив, который можно легко превратить в рубли.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Причем актив, который во время кризиса прибавляет в цене каждый день — если месяц назад за доллар давали около 80 рублей, то на 10 марта ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 116 рублей за доллар. Это с учетом того, что людям его не продавали.

Представляете, насколько мог бы вырасти курс, если бы к валютному рынку подключились люди, решившие спасти свои сбережения от инфляции, которая по консервативным оценкам ЦБ РФ превысила 9% по итогам февраля.

Даже если 20 млн россиян захотели бы купить всего по тысяче долларов каждый — это бы означало спрос на валюту в размере 20 млрд долларов.

Таких «свободных денег» у банков, очевидно, нет. И ЦБ РФ бережет резервы для того, чтобы выполнить обязательства перед теми, у кого на счетах миллиарды долларов — для того, чтобы они, в свою очередь, могли выполнить свои обязательства перед теми, кому должны они. А там, «наверху», люди серьезные, им не ответишь — долларов нет, возьмите рублями по курсу.

Тревоги и надежды власти

Кроме того, финансовые власти очень не хотят вспышки инфляции, которую может спровоцировать рост курса доллара. Рано или поздно кто-нибудь (тот же Китай) повезет в Россию потребительский ширпотреб, но сколько будет этого ширпотреба и по какой цене его будут продавать, если доллар будет стоить вдруг не сто, и не сто двадцать, а сто пятьдесят или двести рублей? Как поднимутся в этом случае цены на российские товары, и что будет, если люди вдруг потребуют повышения зарплат?

Кроме того власти помнят о миллионах мигрантов из среднеазиатских стран, семьи которых живут за счет денежных переводов из России. Если рубль ослабнет, по отношению к узбекской, таджикской или киргизской валюте, гастарбайтеры потребуют увеличения зарплаты, к чему российские работодатели очевидно не готовы. Напротив, пока вся стратегия «индустриализации» и «импортозамещения» по умолчанию базируется на условии сохранения низких зарплат российских тружеников.

В то же время, запрещая людям вкладывать свои средства в валюту, власти рассчитывают, что свободные деньги люди понесут в магазины.

Если импортных товаров нет, или они окажутся слишком дороги, то придется «покупать российское». Отлично, — рассуждает начальство, — это значит, что производители российских товаров смогут выплатить зарплаты, а предприниматели, увидевшие рост спроса на «продукцию отечественного производителя», захотят вложиться в производство. Понятно, российские товары окажутся дороже, но это плата за разрыв устоявшихся хозяйственных цепочек — экономику не обманешь. Другое дело, что никто не может наверняка сказать — сработает ли такая модель экономического роста, которая в очередной раз должна быть оплачена деньгами русских покупателей.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Впрочем, одной рукой отбирая возможность покупать доллары, власть другой рукой предлагает людям «защитный актив» — золото, которое можно теперь покупать без уплаты НДС. Но в данной ситуации «золото» — так себе замена доллару, потому что покупателю такого актива надо подумать — кому, когда и на каких условиях он сможет это золото продать. Золотой слиток или монета — не стодолларовая бумажка, которую можно отнести в любой обменный пункт.

Сложное решение

Надо сказать, что в сложившейся ситуации правительству и финансовому регулятору приходится выбирать между «плохим» и «очень плохим». Правительство отдает себе отчет, что глубина нынешнего экономического кризис зависит исключительно от скорости и качества политического урегулирования. Но когда и как такое урегулирование может быть достигнуто — они не могут знать. Поэтому экономические власти действуют, исходя из негативного прогноза развития ситуации.

Министры и банкиры понимают, что в ситуации такой неопределённости и таких рисков, любая ошибка может оказаться фатальной — поэтому они предпочитают «поставить ситуацию на паузу»: запретим людям покупать валюту — убьем сразу нескольких зайцев, думает начальник. Уменьшим спрос на доллары, фактически закроем поездки за рубеж, собьём инфляционное давление, направим сбережения на внутренний рынок, продадим какое то количество золота, на которое, видимо, не нашлось других покупателей.

Но главное беспокойство власти — ответ на вопрос, «как сохранить оставшиеся валютные резервы для хозяев российской экономики?» — это и есть главная причина запрета на покупку наличной валюты.

Как шутили в советское время: «Будут ли деньги при коммунизме? — У кого будут, у кого нет!»

А продавать валюту пока можете сколько угодно. Если она у вас, конечно же, есть.

Дмитрий Прокофьев, редактор отдела экономики

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