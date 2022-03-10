Россиянки, вышедшие замуж за программистов, получат 1 млн рублей

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10.03.2022, 17:51, Разное
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В рамках правительственных мер по поддержке российской IT-сферы и демографии россиянки, заключившие браки с программистами, получат от государства не облагаемую налогом премию 1 млн рублей.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Россиянки, вышедшие замуж за программистов, получат миллион– Очень важно под санкционным давлением сохранить в стране и приумножить интеллектуальный потенциал. Для этого необходимо мотивировать специалистов IT-отрасли создавать семьи, а девушек искать себе не миллионеров, а умных и надёжных спутников жизни. Такими людьми являются программисты. Мы не можем никого заставлять, но меры материального поощрения ввести обязаны, – заявил глава кабмина.

Чтобы избежать фиктивных браков Мишустин предложил выдавать положенную сумму равными частями в течение пяти лет. За каждый год брака девушка сможет получить 200 тысяч рублей.

– Также правительству поручено внимательно отслеживать все браки программистов и предотвращать попытки развода со стороны мужей. Сумма 200 тысяч в год подлежит индексации в соответствии с размером годовой инфляции, – добавил глава правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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