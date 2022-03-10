Дворец правосудия в Нюрнберге закрылся на ремонт

Дворец Правосудия (нем. Justizpalast) — комплекс зданий в Нюрнберге, в которых сегодня размещается музей истории Нюрнбергского процесса — закрыт на ремонт.

Он будет проводиться в течение ближайших 5-10 лет за средства федерального бюджета Баварии.

– К сожалению, за прошедшие несколько десятилетий бездействия дворец несколько обветшал, что вынудило нас начать ремонт. Мы должны сохранить и для нынешнего поколения, и для наших потомков место, в котором фашизм был окончательно растоптан, – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он добавил, что в период ремонта никакие судебные процессы проводиться не будут, в том числе и в других зданиях.

– Разного рода военные преступления – это плохо, но их расследование может и подождать, – заключил канцлер.

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