Мнение: Закат Америки: признаки скорого краха от Рэя Далио

Знаменитый Рэй Далио, один из самых умных и потому успешных инвесторов США, рассказывает о расцвете и падении современных империй. Вот видео. Надеюсь, к моменту публикации Ютуб не вынудит ещё наши власти забанить его в России.

https://www.youtube.com/watch?v=xguam0TKMw8

Видео на английском, так что я изложу краткую суть. Рэй Далио разбирает четыре похожих друг на друга империи, четверых мировых гегемонов разных эпох — Нидерланды, Британию, США и современный Китай.

Вначале, на этапе роста, империи обеспечивают стабильную власть в стране, вкладываются в образование, распространяют среди граждан трудовую этику. Упорный и защищённый от грабежа труд приводит к этапу расцвета, империя обвивает щупальцами весь мир, ставит повсюду свои военные базы и начинает выдаивать из планеты деньги при помощи долгов.

На этапе упадка рабочая сила становится ленивой и дорогой, разрыв между богатыми и бедными растёт, а военных баз становится столько, что они перестают себя окупать. Правительство судорожно печатает деньги, валюта обесценивается, и растущий соперник (новая империя) отбирает лидерство у увядающего гегемона.

Так было с голландцами, так было с англичанами. Сейчас той же дорогой идут США, и, судя по всему, они уже вот-вот уступят переходящую корону китайцам, так как Америка дошла до той точки, после которой на любом следующем шаге вероятен вертикальный обвал.

Рэй Далио говорит, что ещё не всё потеряно, что американская империя может прокоптить небо ещё немного: подобно пенсионеру, следящему за своим здоровьем. Но я настроен менее оптимистично, ибо все признаки упадка уже налицо.

Вместо трудовой этики — пособия, тик-ток, инстаграм и выдающиеся изгибы семейства Кардашьян. Американская система образования, и без того плохая, намеренно разрушается борцами за социальную справедливость. Внутренние конфликты дошли уже до африканского уровня, когда проигравшие в борьбе за власть рискуют сесть в тюрьму, получить пулю или быть ограбленными. С расходами всё не просто плохо, а очень плохо — деньги у США кончились под ноль, и доллар обесценивается прямо на глазах. Инфляция проявляется в полный рост как биржевых пузырях, так и в ценниках в розничных магазинах.

Наконец, во главе США находится несчастный пожилой человек, который явно не тянет на спасителя Америки. Джо Байден живёт в мире грёз и слабо представляет, что происходит вокруг. К примеру, на днях он заявил, что хоть Путин и вторгся в Россию, но ему никогда не завоевать танками сердца иранцев:

https://sputniknews.com/20220306/video-of-biden-pondering-on-putins-invasion-of-russia-goes-viral-1093633088.html

https://www.rt.com/news/551018-biden-putin-iranian-people/

В общем, повторюсь, разделить оптимизм Рея Далио я никак не могу. Но зато я могу радоваться сложившемуся распределению ресурсов, согласно которому зерно, нефть и металлы находятся в России, а бумажные и электронные доллары — в США. Нам такой расклад весьма выгоден.