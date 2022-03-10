 

Собянин представил меры по сохранению занятости и социальной поддержке москвичей

10.03.2022, 15:50, Разное
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“Последние дни городские власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. В ходе этого диалога были выявлены типичные проблемы и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях растущего санкционного давления”, – написал мэр.

В диалоге с представителями бизнеса власти города выработали меры по сохранению рабочих мест.

Собянин сообщил, что правительство и Центробанк разрабатывают программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних займов, пополнение оборотных средств и выплату зарплаты. Со своей стороны предприятия должны сохранить рабочие места, уточнил мэр.

Собянин поручил московскому Фонду содействия кредитованию малого бизнеса максимально содействовать предприятиям, желающим оперативно принять участие в этих программах. Градоначальник пообещал, что заявки на получение льготных кредитов будут одобряться максимально лояльно.

“На решение этих и других задач выделяем из городского бюджета 7 млрд рублей”, – подчеркнул мэр.

Также приняты решения о новых мерах социальной поддержки горожан. Собянин отметил, что в наиболее уязвимом положении оказались работники предприятий, чьи собственники присоединились к антироссийским санкциям.
“Для противодействия этим недружественным действиям в ближайшее время будет принят специальный федеральный закон”, – написал мэр.

Он анонсировал создание в Москве специального кадрового центра, который будет контактировать с работодателями напрямую. Задачей центра Собянин назвал сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий и при необходимости предоставление сотрудникам новых рабочих мест.

“Кроме того, дано поручение подготовить предложения по переквалификации уволенных работников предприятий”, – добавил мэр.

Ранее Собянин заверил, что все городские программы будут реализованы – развитие Москвы продолжится. Он напомнил, что у столицы есть успешный опыт преодоления кризисов 2008-2009 годов, 2014-2015 и 2020 годов.



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