Умер первый в мире человек, которому пересадили сердце свиньи



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Операция была проведена 7 января 2022 года в Медицинском центре Университета Мэриленда. Хирурги успешно пересадили 57-летнему Дэвиду Беннету с неизлечимой болезнью сердца генетически модифицированное сердце свиньи. Сначала пациент чувствовал себя неплохо, но спустя два месяца его состояние начало ухудшаться, а два дня назад он умер.

Беннетт знал о рисках, связанных с операцией, но для него это был единственный шанс — несколько месяцев до операции он был прикован к постели, а его жизнь поддерживалась с помощью специальной аппаратуры.

После пересадки сердца он проводил время со своей семьей, смотрел телевизор и говорил о желании вернуться домой к своей собаке Лаки. «Он оказался смелым и благородным пациентом, который боролся до конца», — говорится в заявлении хирурга Бартли Гриффита, проводившего трансплантацию. Сын г-на Беннета, Дэвид-младший, сказал, что он надеется, что трансплантация его отца станет началом надежды, а не концом.

Эта трансплантация продемонстрировала, что генетически модифицированное сердце животного может функционировать как человеческое — без немедленного отторжения организмом. У свиньи-донора были удалены три гена, которые отвечают за отторжение органов свиньи иммунной системой человека. И один ген был удален для предотвращения чрезмерного роста тканей сердца свиньи. Также были добавлены шесть человеческих генов, ответственных за иммунную восприимчивость.

«Нам не хватает донорских человеческих сердец. Мы действуем осторожно и верим, что эта первая в мире операция предоставит пациентам новые важные возможности в будущем», — подчеркнул хирург Бартли Гриффит сразу после пересадки.