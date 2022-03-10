Мнение: Макдональдс и Кока-Кола теребят дверную ручку, арабы не берут трубку, Норвегия саботирует санкции

1. Очередные американские санкции, которые только лишь порадуют любителей здорового образа жизни и импортозамещения. Макдональдс и Кока-Кола временно приостановили работу в России. 850 ресторанов Макдональдса в России сделали вид, что вот-вот закроются:

https://lenta.ru/news/2022/03/08/macd/

https://lenta.ru/news/2022/03/08/cola/

С одной стороны, россиянам давно пора переходить на более здоровую еду, чем в Макдаке, а вместо Колы уж лучше пить какой-нибудь «Вятский квас».

С другой стороны, Макдональдс создаёт довольно заметное количество простых и понятных (хоть и потогонных) рабочих мест для молодёжи, желающей подзаработать. Если эти места будут потеряны, на их замещение российскими сетями закусочных потребуется время.

С третьей стороны, пока что Макдональдс никого не увольняет и продолжает платить зарплату сотрудникам, при этом не далее как вчера вечером я лично видел работающий Макдак. Возможно, компания рассчитывает на скорое возобновление работы в обычном режиме и никуда уходить не собирается.

2. США становятся раненой уткой: мало кто хочет иметь дело с империей, которая может в любой момент обрушиться под тяжестью своих грехов. Арабские страны, по примеру Венесуэлы, игнорируют мольбы Госдепа США:

https://lenta.ru/news/2022/03/09/oil/

Лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отказались говорить по телефону и обсуждать с президентом США Джо Байденом наращивание добычи нефти, чтобы сдержать рост цен на фоне введения Вашингтоном запрета на импорт российских энергоносителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

По информации газеты, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались говорить по телефону с американским лидером. При этом отмечается, что на прошлой неделе и шейх, и принц провели разговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает WSJ, ОАЭ и Саудовская Аравия намерены придерживаться плана, одобренного возглавляемыми Россией Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и группой производителей.

Возможно, в итоге у США получится договорится с арабами. Вот только, во-первых, низкие цены на нефть невыгодны ближневосточным «странам-бензоколонкам», и чем дольше цены будут нормальными, тем больше им получится заработать. Во-вторых, саудовцы и эмиратовцы серьёзно обижены на американцев за их непорядочное поведение в Йемене.

В-третьих, арабские монархии прекрасно понимают, что положение у США крайне непростое, и за свои услуги по наращиванию производства нефти потребуют высокую цену – например, участие армии США в решении йеменской проблемы. Однако американцы влезать сейчас в очередную войну навряд ли захотят — они не в том состоянии, чтобы хотя бы ненадолго отвлечься от внутренних проблем.

3. Похоже, хитрые норвежцы рассчитывают, что российские рыболовные суда будут продолжать заходить в норвежские порты и сдавать там рыбу. Либо как минимум они хотят, чтобы российские рыбаки не начали в отместку вылавливать причитающуюся норвежцам часть трески:

https://iz.ru/1302102/2022-03-07/norvegiia-ne-zakroet-svoi-porty-dlia-rossiiskikh-rybolovetckikh-korablei

Норвегия считает важным поддерживать сотрудничество с Россией в сфере рыбной ловли. Об этом в понедельник, 7 марта, заявил министр рыболовства страны Бьорнар Скьяран.

Как сообщил чиновник в интервью национальному радио NRK, закрытие норвежской экономической зоны для российских рыболовных судов не обсуждается.

Ранее Великобритания закрыла порты для кораблей из РФ. Евросоюз рассматривает возможность аналогичных мер. Отмечается, что, если Норвегия последует этому примеру, это может иметь серьезные последствия для ловли трески.

Сегодня Норвегия и Россия распределяют квоты на ловлю трески примерно поровну. Российские суда имеют доступ к ловле рыбы в норвежских водах. Вместе странам удалось контролировать поголовье трески, и обе страны смогли воспользоваться преимуществами устойчивого развития, отмечают в NRK. Так, в 2022 году квота обыкновенной трески составила 708 480 т, в которой норвежская доля оценивается в 321 605 т. Россия и Норвегия стали первыми странами, которые ввели систему квот на поголовье обычной трески, в результате чего показатель по поголовью рыбы считается одним из самых крупных и устойчивых в мире.