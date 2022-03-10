 

Музыка и «розовый шум» могут помочь уменьшить тревожность

10.03.2022, 14:20, Разное
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В своей статье в журнале PLOS One ученые из Университета Райерсона упомянули, что влияние музыки на уменьшение тревожности исследовалось не раз, однако количественная оценка этого эффекта проводилась впервые.

В эксперименте участвовали 163 добровольца, страдающие тревожностью и регулярно получающие лекарственные препараты. Им предложили пройти домашнюю терапию со звуковой стимуляцией. Одна группа участников через специальное приложение прослушивала музыку в течение 24 минут, вторая — так называемый «розовый шум», смесь звуковых волн с интенсивностью, которая уменьшается с увеличением частоты. Музыкальные треки подбирались индивидуально для каждого пациента с помощью искусственного интеллекта в зависимости от симптомов.

Ученые оценивали результаты с помощью опросников и специальной шкалы симптомов. Среди добровольцев с умеренной тревожностью наибольшее снижение симптомов наблюдалось у тех, кто прослушивал успокаивающую музыку. У людей с умеренной или сильной тревогой заметный терапевтический эффект был как от прослушивания музыки, так и «розового шума».

«Результаты этого исследования впечатляют, поскольку они показывают, что музыкальная терапия открывает большие перспективы в эффективном снижении тревожности у людей, которые страдают от этого расстройства», — сообщили ученые.

9 способов справиться с тревогой

Спросили у психолога, что делать, как помочь себе здесь и сейчас доступными способами. 

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