 

Apple разрешила поставлять в Россию только устройства, выпущенные до 2014 года

10.03.2022, 14:11, Разное
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Компания Apple сообщила о новых ограничениях по продаже своей продукции на российском рынке. Начиная с 1 апреля, производитель будет поставлять в страну устройства, выпущенные до марта 2014 года.

Уже имеющиеся в продаже гаджеты не будут отзываться, а также ограничиваться в обслуживании. При этом установить на них обновления и новые приложения у пользователей не получится. 

Ожидают ограничения и покупателей старых устройств Apple. Они смогут посещать страницы сайтов, датированных 2014 годом и предыдущими. Такая же мера действует и в отношении просмотра контента. 

Для поставок продукции на российский рынок Apple планирует задействовать свои африканские резервы. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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