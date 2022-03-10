Американская ассоциация математиков думает над переименованием оси Z

8 марта американский математик русского происхождения Генди Аджимов созвал консилиум математического общества США с предложением переименовать ось аппликат (или ось “Z”) в ось “И” краткое.

В ходе заседания в Сан-Франциско Аджимов пояснил, что, будучи русскоговорящим ребенком эмигрантом, столкнулся с большими проблемами в запоминании названий всех трех осей пространства. По его мнению, это изменение практически не повлияет на усваиваемость информации американцами других наций и культур, однако будет очень сложно переоценить эффект нововведения для детей, переселившихся из стран СНГ и Азии.

“Я, хоть и являюсь патриотом США, всё равно помню о проблемах, которые настигли меня из-за моего происхождения, и стараюсь не забывать о бывших соотечественниках. США на протяжении всей своей истории выступали оплотом возможностей для людей любых национальностей, однако тот факт, что даже самые базовые определения и обозначения, лежащие в основе математики, во многом недоступны русскоговорящим ставит под сомнение этот факт”, – заявил он.

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