Мнение: Как обойти блокировку Телеграм на Украине

Как обойти блокировку Телеграм на Украине

В свете блокировки канала "Рыбаря" на Украине и других возможных ограничениях для читателей Телеграма на Украине.

Инструкция по обходу блокировки Телеграм на Украине.

1. Для телефонов на Android — удаляем приложение, скаченное из Google Play, переходим по ссылке https://telegram.org/android и загружаем клиент напрямую с сайта Telegram. Никаких блокировок в родном клиенте нет.

2. Для телефонов на iOS — перейдите на страницу web.telegram.org https://web.telegram.org/k/, пройдите авторизацию. Дальше ваш путь лежит в Настройки => Конфиденциальность => Ставьте галку «Выключить ограничения». Перезапускайте приложение.

https://t.me/boris_rozhin/30297 – цинк

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