 

Вернул нам 2007-й: Тимати кардинально сменил имидж

10.03.2022, 12:50, Разное
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Накануне вечером 38-летний рэпер и продюсер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, впервые за много дней вышел на связь со своими подписчиками в Instagram. Он опубликовал несколько сторис подряд: в первом было его фото с дочерью Алисой и сыном Ратмиром, на котором лицо артиста было скрыто черной медицинской маской, во втором он на черном фоне написал:

Перезапуск. По всем положениям. 

А затем опубликовал видео, в котором продемонстрировал свой новый образ – впервые за почти десять лет Тимати сбрил бороду и усы, не оставив даже щетины. Правда, на видео он в шапке – кто знает, может и с прической артист решил поэкспериментировать.

Стиль Тимати последних лет – густые короткие волосы и окладистая борода – стал его визитной карточкой. В 2015 году он даже написал песню “Борода”, в которой прямым текстом говорится, что, выбирая между мужчиной без бороды и с ней, девушка предпочтет второго:

У тебя есть борода? Я скажу тебе: “Да”
Я скажу тебе: “да”.
Если бороды нет, то и нет – мой ответ

У меня есть борода и ты скажешь мне: “Да”
И ты скажешь мне: “Да”
Тебя сводит с ума моя борода.

Без бороды Тимати помнят те, кому старше 18-20 лет. В начале нулевых о Тимуре Юнусове узнали благодаря участию в реалити-шоу “Фабрика звезд 4”. И хотя победителем он не стал (первое место заняла Ирина Дубцова, второе – Антон Зацепин, а третье – Стас Пьеха), молодой исполнитель запомнился публике благодаря своей необычной внешности и уже тогда обилию татуировок. Тот же сезон подарил нам хит “Плачут небеса”, который впервые в эфире исполнила группа “Банда” – Доминик Джокер, Ратмир Шишков, Тимати и Анастасия Кочеткова.

Тимати, 2007 годТимати, 2021 годТимати, 2022 год



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