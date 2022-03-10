Гринвич вводит санкции в отношении России отключая её от всемирного времени (UTC)

Руководство Королевской обсерватории в Гринвиче приняло решение отключить Россию от всемирного координирования времени (UTC) и игнорировать территорию страны для определения часовых поясов.

“Поскольку Гринвич и Великобритания являются монополистами мирового времени, а Россия проводит военную операцию на Украине, руководством Королевской обсерватории принято решение не учитывать её территорию в мировом времени. Таким образом мы лишим россиян доступа к Гринвичу и вычислениям разницы”, – сообщил научный сотрудник Билл Робсон.

Согласно постановлению Россия в международной навигации будет исключена из всех одиннадцати часовых зон, а время в населённых пунктах будет остановлено. Также стране запретят использовать индекс UTC и определять разницу во времени с часовыми поясами.

Санкции не затронут другие государства, ранее располагавшиеся в тех же часовых поясах, что и Россия.

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