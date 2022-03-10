 

Гринвич вводит санкции в отношении России отключая её от всемирного времени (UTC)

10.03.2022, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководство Королевской обсерватории в Гринвиче приняло решение отключить Россию от всемирного координирования времени (UTC) и игнорировать территорию страны для определения часовых поясов.

“Поскольку Гринвич и Великобритания являются монополистами мирового времени, а Россия проводит военную операцию на Украине, руководством Королевской обсерватории принято решение не учитывать её территорию в мировом времени. Таким образом мы лишим россиян доступа к Гринвичу и вычислениям разницы”, – сообщил научный сотрудник Билл Робсон.

Согласно постановлению Россия в международной навигации будет исключена из всех одиннадцати часовых зон, а время в населённых пунктах будет остановлено. Также стране запретят использовать индекс UTC и определять разницу во времени с часовыми поясами.

Санкции не затронут другие государства, ранее располагавшиеся в тех же часовых поясах, что и Россия. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Мнение: Почему в США хотят легализовать марихуану?

23.12 / Путин заявил о необходимости расселить всех россиян из аварийного жилья

25.03 / Ученые: Коронавирус поражает клетки ротовой полости человека

16.06 / 8 книг, которые стоит прочитать женщине: про выгорание, тело и внутреннюю мать

14.11 / Шведский медик объяснил причину частой простуженности людей в настоящий сезон

26.06 / Мнение: Гордость за страну

20.10 / Весь мир струхнул!

26.12 / Ванга предсказывала, когда «завершится» пандемия COVID-19

15.12 / ЦРУ на 25% сократит количество своих сотрудников, работающих в правительстве РФ

17.05 / “Подделка” – в сети обсуждают реакцию Памелы Андерсон на Лили Джеймс в ее образе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика