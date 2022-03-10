 

Великобритания депортирует Сергея Скрипаля

10.03.2022, 12:27, Разное
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Экс-сотрудника ГРУ, полковника Сергея Скрипаля, предположительно ставшего жертвой токсичного вещества “Новичок”, депортируют из Великобритании из-за недосказанности его позиции в отношении военной спецоперации России на Украине.

«Господин Скрипаль первым из россиян, получивших политическое убежище в Великобритании, должен был осудить Путина и его авантюру на Украине. Мы выделили ему зарплату, дом, кабельное телевидение, мы спасли его жизнь после отравления боевым отравляющим веществом. А в итоге он тайно смотрел RT и пил шампанское за каждый взорванный русскими оккупантами мост. Он будет немедленно выдворен из Великобритании», – заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Глава британского МИД уточнила, что точная дата депортации Скрипаля пока не известна. Процесс усложняется сразу несколькими факторами. Один из них – это запрет российским самолётам на использование воздушного пространства Великобритании, другой – запрет британским самолётам использовать воздушное пространство России.

«Мы считаем, что Россия могла бы вызвать спецборт для своего шпиона, но Кремль отказывается», – уточнила она. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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