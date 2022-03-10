 

Власти Москвы помогут предприятиям решить проблемы с логистикой

10.03.2022, 11:42, Разное
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Он подчеркнул, что столица продолжает выполнять обязательства перед инвесторами и горожанами. Также власти Москвы ускорили процедуры оплаты для поддержки предприятий.

“Кроме того, сейчас мы ведем работу с нашими крупнейшими подрядчиками, для того, чтобы оперативно заместить выпадающие звенья логистических цепочек”, – цитирует Ефимова “Интерфакс”.

Заммэра уточнил, что бюджет развития города составляет около 35-38% от общего объема столичной казны.

Власти Москвы делают госзаказ одним из инструментов стимулирования экономической активности. Сам город выступает крупным заказчиком, добавил чиновник.

Ранее заммэра сообщил, что в Москве производство продуктов для молочных кухонь идет бесперебойно и полностью покрывает потребности жителей города. Каждый год столичные конвейеры производят 1,3 миллиарда упаковок продукции, уточнил Ефимов.



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