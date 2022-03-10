Лишился работы и уехал в США мыть полы: что стало со сбежавшим из страны актером Алешиным

В 80-е годы Андрей Алешин получил популярность благодаря ролям военных, а сегодня об актере вспоминает лишь малая часть российских телезрителей. В последний раз артист появлялся на экранах еще до распада СССР, а после перебрался в Америку, где живет до сих пор. Актер надеялся, что за границей его ждет еще более головокружительная карьера, но судьба распорядилась иначе.

Андрей Алешин появился на свет в 1960 году. Родители мальчика были далеки от мира искусства и великих свершений, но это не помешало ему ставить перед собой большие цели. В детстве Андрей мечтал стать летчиком или покорить космос, а с возрастом выбрал для себя другую, но не менее скромную профессию. После школы Алешин окончил ГИТИС, а затем попал в

Театр-студию киноактёра, где служил следующие восемь лет.

В 1983 году молодой актер исполнил роль в военной драме “Экзамен на бессмертие”. То, что Алешину была к лицу форма, заметили не только зрительницы, но и режиссеры. За свою кинокарьеру артист снялся в более чем 20 картинах, в том числе в фильмах “Государственная граница” и “Штормовое предупреждение”, которые полюбились многим советским зрителям. Казалось, у актера были все шансы построить успешную карьеру, однако с начала 90-х он перестал появляться на экранах.

В 1991 году Алешин сыграл в фильме “Не стреляйте в меня, пожалуйста”, а потом, как и многие другие актеры, остался без работы. Потеряв возможности на родине, артист перебрался в США, чтобы снять собственное кино. За границей Андрей планировал провести всего несколько месяцев, но судьба внесла свои коррективы.

На чужбине актеру так и не удалось снять свой фильм, однако родная страна тоже не сулила ему никаких перспектив. Алешин остался в Штатах, попытался пробиться в кино, но многочисленные пробы не принесли успеха: на скромные эпизоды он не соглашался, а главные роли ему не предлагали. В поисках заработка и нового призвания, Андрей пробовал себя в разных профессиях: работал в благотворительной организации, куда его пристроил известный голливудский актер Пол Ньюман, трудился официантом, мыл полы и посуду, занимался строительством, был смотрителем. К счастью, со временем Андрей Алешин смог найти себя.

Сейчас Алешину 61 год. Сделать актерскую карьеру в Штатах ему так и не удалось, зато он, как и мечтал, снял несколько документальных фильмов. Уже много лет мужчина является гражданином Америки, занимается фотографией и живет в городе Провиденс вместе с семьей: супругой и детьми.