 

Принц Уильям не посетит премию BAFTA в этом году: в чем причина

10.03.2022, 10:04, Разное
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Принц Уильям, который является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств, второй год подряд не будет принимать участие в церемонии награждения премии BAFTA, которая пройдет в лондонском Альберт-холле в воскресенье, 13 марта. Вместо этого гостям покажут заранее записанное видеообращение герцога Кембриджского. Как рассказал инсайдер изданию Mirror, “для организаторов это был страшный удар и разочарование”:

Принц Уильям всегда желанный гость, и они ждали его не только потому, что в этом году премия впервые после пандемии пройдет оффлайн. Но в BAFTA сказали, что плотное расписание не позволит ему присутствовать в этом году лично. Это так неприятно, и все очень разочарованы.

Впрочем, некоторые уверены – дело не в занятости принца. 22 ноября прошлого года на телеканале BBC, который и будет транслировать премию BAFTA, вышел двухсерийный документальный фильм The Princes and the Press (“Принцы и пресса”) об отношениях сыновей принцессы Дианы и принца Чарльза – принцев Уильяма и Гарри, а также об их вражде. В первой части шла речь об отношениях принцев с 2012 по 2018 год до свадьбы Гарри и Меган Маркл. Вторая часть охватывала период с 2018 по настоящее время. Принцы выразили свое негодование относительно того, что с их семьей не связались во время съемок фильма и даже не попытались взять у них самих комментарии. Впрочем, представители канала ответили, что знакомиться с фильмом до его премьеры могут лишь участники съемок, а значит, они ничего не нарушили. 

В ответ на это принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались отдавать телеканалу права на трансляцию рождественского концерта. Вместо этого его показали на телеканале ITV. Из-за этого BBC лишился нескольких миллионов долларов, а сейчас из-за “бойкота” премии BAFTA канал снова понесет материальные, а премия – репутационные потери.

Напомним, что в прошлом году принц Уильям также пропустил церемонию награждения кинопремии, но в связи с кончиной своего деда, принца Филиппа. Внук британской королевы принял решение отказаться от публичных выступлений из-за траура. Тогда BAFTA изменила формат и длилась два дня – 10 и 11 апреля. Основная церемония состоялась в воскресенье в Альберт-холле, в которой приняли участие только ведущие и номинанты. Все остальное транслировалось по телевидению. А муж Елизаветы II скончался накануне, 9 апреля.

На фоне новости о смерти герцога Эдинбургского герцог Кембриджский не будет участвовать в программе BAFTA. В наших мыслях сейчас королевская семья, которой мы выражаем свою глубочайшую поддержку, – говорилось в официальном заявлении организаторов.



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