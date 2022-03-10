Призывы к миру из Африки и новые обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 10 марта

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что миру следует опасаться начала ядерной войны на фоне ситуации на Украине. Экс-глава государства пояснил, что такой риск возник из-за того, что Соединенными Штатами руководят некомпетентные люди и это ведет к потере уважения страны, передает “Царьград”.

В то же время Госдепартамент США заявил, что государство не владеет военно-биологическими лабораториями на Украине, о которых ранее сообщили представители МИД России и Китая. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заверил, что Вашингтон не занимается разработкой биологического оружия. Однако Прайс не стал подкреплять свои слова фактами и доводами, а лишь назвал шумиху вокруг лабораторий выдумками России, сообщает RT.

Напряженность вокруг украинского кризиса и спецоперации на Украине затронула даже африканский континент. Министр энергетики Ганы Мэттью Опоку Премпе призвал Россию и Украину как можно быстрее решить разногласия, чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке энергоносителей.

Тем временем на востоке Незалежной по-прежнему неспокойно. Военнослужащие ВСУ обстреляли донецкую Горловку из минометов. Представители ДНР сообщили, что по городу выпустили пять снарядов калибром 120 миллиметров. В ЛНР также сообщили об обстрелов украинскими военными шести населенных пунктов республики, сообщает телеканал “360”.