 

Песков: США объявили России экономическую войну

09.03.2022, 23:05, Разное
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Представитель Кремля сделал несколько заявлений. Он дал понять, что Россия справляется с последствиями ограничений, направленных на причинение ущерба нашей стране, с помощью детально продуманных мер.

“США, безусловно, объявили
экономическую войну России”, – цитирует Дмитрия Пескова сайт “Подмосковье сегодня”. Он добавил, что Соединенные Штаты ведут ее де-факто.

Также пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия продолжает надежно гарантировать
энергобезопасность на международном уровне, дорожа своей репутацией. Однако санкции против России затрудняют поставку наших энергоресурсов, сподвигая всерьез обдумывать сложившееся положение.

Дмитрий Песков подчеркнул, что нашей стране выгодно как можно
быстрее провести очередной раунд переговоров с украинской стороной. Он добавил, что российское правительство очень скоро конкретизирует ограничения, связанные с ввозом и
вывозом сырья из страны. Кром того, он заявил, что всему миру будет интересно узнать о действиях американских
биологических лабораторий на территории Незалежной.



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