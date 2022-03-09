 

«Сказано с любовью» – Личное мнение

09.03.2022, 22:35, Разное
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Не понимаю, как Блиновская может кого-то учить построению отношений, если ей самой хамит муж, а она этого даже не замечает.


Фото: Соцсети

Хамство и унижение — это ведь не только прямо и недвусмысленно брошенное в лицо грубое слово. Нахамить и унизить можно «с любовью».

Рассмотрим на примере инстамарафонщицы Блиновской.

Процитирую:

Я сидела дома с тремя детьми. Вообще не понимала, чем буду заниматься, и пребывала, честно говоря, в растерянном состоянии. И внешне себе не нравилась — набрала лишние килограммы, и внутренние вопросы мешали. Я не представляла, куда стоит двигаться. А тут еще муж сказал фразу, которая пришибла меня окончательно. Несмотря на то, что он всю жизнь относится ко мне бережно, и это было сказано с любовью, но все же звучало так: «Сейчас ты сильно отличаешься от той, которую я полюбил когда-то».

«Ты сейчас сильно отличаешься от той, которую я полюбил когда-то», — это не что иное, как хамство в адрес жены.

Такое не может быть «сказано с любовью», как бы ни хотелось верить в обратное инстамарафонщице и другим женщинам, которые не в состоянии распознать нелюбовь.

Муж не любит Блиновскую, а Блиновская не любит себя, в этом я совершенно уверена.

Мужчина, который по-настоящему любит женщину, никогда — ни при каких обстоятельствах — не произнесёт фразу, которую довелось услышать и проглотить инстамарафонщице.

Женщина, которая любит себя, никогда — ни при каких обстоятельствах — не будет с мужчиной, который любит её чуть менее, чем абсолютно, бесповоротно, безусловно и навсегда.

На меньшее соглашаются только потерянные.

Согласны? Почему?

Если бы ваш муж ляпнул что-то подобное, как бы вы среагировали?

Источник: Лена Миро



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