 

Российские компании научились преодолевать экономическую рецессию

09.03.2022, 21:41, Разное
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Санкции приводят к росту долговой нагрузки из-за удорожания займов, к разрыву логистических цепочек, отметил эксперт. Также он обратил внимание на снижение уровня потребления и сокращение спроса.

Бархота считает, что в текущих условиях необходима поддержка предприятий льготной кредитной и гарантийной линий.

По словам эксперта, предприниматели ожидают больше ясности по срокам стабилизации ситуации. “Ведение обычной деятельности в условиях таких высоких рисков и процентных ставок достаточно проблемный момент”, – цитирует экономиста НСН.

Вместе с тем он напомнил, что в период пандемии отечественный бизнес показал хороший пример преодоления рецессии и выхода на устойчивое развитие.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал найти способ сохранения рабочих мест после ухода некоторых западных компаний. “Преодолев трудности, мы сможем сформировать экономику, более эффективную и устойчивую к вызовам”, – написал политик в своем телеграм-канале.



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