 

Россия уверенно обеспечила себя базовыми продуктами

09.03.2022, 21:41, Разное
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Парламентарий отметил рост производства отечественного мяса птицы и свинины, самообеспеченность молочной продукцией, включая сыры. Позитивно ситуация складывается и в овощной отрасли.

Кравченко привел пример Москвы. В 2021 году столичные предприятия произвели на 8,2% продуктов питания больше, чем в 2020-м. Во многом это связано с инвестициями в отрасль и мерами поддержки, уточнил эксперт.

О возможном исчезновении с прилавков импортного алкоголя тоже не стоит беспокоиться, уверен депутат. Он уверен, что ассортимент значительно расширится благодаря отечественной продукции, качество и объем выпуска которой за последние годы сильно выросли.

Также парламентарий обратил внимание на развитие торговли нашей страны с Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Таиландом и Филиппинами.

“В текущих реалиях, когда будет необходима более существенная переориентация торговых потоков с запада на восток, я вижу перспективным наращивание объемов взаимовыгодного сотрудничества”, – приводит мнение депутата журнал “Эксперт”.

Ранее Аналитический центр Москвы сообщил о снижении цен на ряд продуктовых товаров. Инфляция в столице вторую неделю подряд составляет около 0,4%, что на 0,1% меньше, чем в целом по России



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