Юлия Савичева: 10 коротких вопросов

Самый неожиданный вопрос от дочери?

Однажды Аня пришла из садика и говорит: “Я больше не буду дружить с Марианной, буду дружить только с Антонио, потому что он мой жених”. А потом последовал самый неожиданный вопрос: “Мама, а Антонио будет любить меня всегда?”.

Какой подарок от мужа был самым необычным?

Подарки бывают всякие, но самым неожиданным для меня оказался подарок, который муж мне подарил еще в начале наших отношений. Он понял, что я верующий человек и подарил крестик. С тех пор я ношу его и очень берегу.

Помните свою первую любовь?

Моя первая и единственная настоящая любовь — это мой муж, нам повезло, что так случилось. А все, что было до – всего лишь влюбленности. Самая смешная случилась в детском саду. Это был мальчик по имени Максим. Я до сих пор, глядя на нашу общую фотографию группы в детском саду, смогу показать его.

Самое необычное путешествие?

Это была поездка в Африку. Меня пригласили принять участие в качестве гостя на шоу Первого канала “Последний герой: Сердце Африки”. Я пробыла там 4 дня, так же как и все участники спала на земле, ела то, что попадет под руку: кроме бананов там ничего больше и не было. Помню, как привезла с собой на память в Москву связку зеленых бананов, и через месяц мы обнаружили, что они поспели и оказались очень сладкими и вкусными.

Когда мне страшно, я всегда начинаю петь про себя песню….

Я сразу вспоминаю нашу семейную колыбельную, которую написал муж во время моей беременности. Всегда напевала ее, если Аня начинала беспокоиться. Когда я впервые увидела дочь, она была рыжей, как апельсин. Ее положили ко мне на живот, и я почувствовала ее вес, почувствовала, что не стоит ничего бояться. Когда она заплакала, я начала петь нашу колыбельную. Аня сразу перестала плакать и очень внимательно прислушивалась ко мне. Врачи, увидев это, очень растрогались.

Какую песню любите петь в караоке?

Я люблю караоке, несмотря на то что моя профессиональная деятельность – это выступления. Представляете, насколько я люблю петь, что даже во время отдыха хожу в караоке. Пою все что угодно от Kylie Minogue до Adele, но особенно нравятся альтернативные песни, например: Linkin Park – Numb или Rammstein – Du hast

На кого вам чаще всего говорят, что вы похожи?

В моей внешности и характере объединилось много родственников. Зачастую проявляется папин характер, экспрессия, эмоциональность. А вот от мамы мне досталась душевность и интеллигентность. А в вопросе внешности все зависит от того, как я одета и накрашена: если макияжа нет, то окружающие говорят, что похожа на папу, как только накрашусь – вылитая мама.

Мое guilty pleasure выглядит так…

Уже много лет я соблюдаю правильное питание, которое не подразумевает употреблять сладкое часто и в больших количествах. Поэтому я отказалась от сахара, сладких соков и вод. Но особой нужды в сладких напитках я не испытываю, а вот что касается тортов и пирожных – моя страсть. Маленький кусочек, хотя, какой кусочек, большой кусище торта на ночь – это так круто! А еще чипсы с луком – вкус моего детства, я их обожаю. Обычно, раз в неделю я устраиваю себе выходной в соблюдении правильного питания и съедаю кусок торта, а за ним иногда идут чипсы — это настоящее преступление.

Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею…

Что я умею играть на барабанах. Мой папа барабанщик, мой дядя барабанщик. Это семейное. Помню, когда была маленькой, мы часто переезжали, и барабаны всегда путешествовали с нами.

А еще умею профессионально готовить торты. Я жуткая сладкоежка, но в силу своей профессии – мне нельзя налегать на сладкое. Наверное, именно по этой причине моим хобби стало приготовление десертов. Испытываю огромное удовольствие во время готовки, ведь вокруг витают такие потрясающие ароматы свежеиспеченного бисквита, ванили и шоколада!

Фильмы, которые доставляют вам эстетическое удовольствие?

Мне нравятся арт-картины, которые достаточно сложны в восприятии, но привлекательны с точки зрения кадра. Это фильмы датского режиссера Ларса фон Триера, например – “Меланхолия”. Нравится первая часть драмы “Сумерки”, она выглядит более артхаусно, чем последующие. Очень люблю с точки зрения идеи, кадра и подхода “Ромео и Джульетту” База Лурмана с Леонардо Ди Каприо, могу пересматривать много раз. Еще могу выделить картину “Знакомьтесь, Джо Блэк”, Энтони Хопкинс и Брэд Питт просто загляденье.