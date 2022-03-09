Используем розмарин для здоровья кожи и волос – и даже против целлюлита

Розмарин был известен еще в римские времена. Это растение было завезено в Европу римлянами из Средиземноморского региона. Наверняка вы не раз использовали розмарин на кухне. Но знали ли вы о том, что его можно использовать в уходе за кожей и волосами? Предлагаем вам информацию о том, как приготовить масло розмарина в домашних условиях, и о том, как его применять!

Применение и действие масла розмарина

Ежедневное использование масла розмарина оказывает положительный эффект. Полезно оно не только для кожи и волос, но и для борьбы с инфекциями и простудными заболеваниями. Масло с давних времен славится своим укрепляющим действием, кроме того, оно помогает при лечении депрессии (разумеется, в совокупности с лечением, назначенным специалистом).

Уход за волосами: боремся с выпадением волос

Эксперты утверждают: масло розмарина – прекрасное средство для ухода за волосами и кожей головы. Его применение останавливает выпадение волос, вызванное колебаниями гормонов, такими как беременность или менопауза.

Волосяные фолликулы укрепляются чудо-маслом, а кожа головы получает улучшенное снабжение кислородом. Для того чтобы добиться положительного результата, вам следует смешать шесть капель масла розмарина с парой ложек нейтрального масла, например, жожоба, миндальным или оливковым. Смесь нужно втирать в кожу головы, а затем оставить на несколько часов – лучше на всю ночь. Тщательно промойте голову.

Боремся с перхотью

Эфирное масло розмарина также можно использовать против перхоти – дело в том, что оно успокаивающе действует на раздраженную кожу головы. Шампуни от перхоти, которые можно найти в большинстве магазинов, не такие мягкие, как масло розмарина. Однако, если вы не знаете наверняка, какая именно проблема стоит за перхотью и серьезна ли она, вам лучше всего пройти обследование у дерматолога. Если это сильный зуд, выпадение волос или корка, за этим может стоять болезнь, например, атопический дерматит. Добавьте 10 капель масла розмарина в бутылку с шампунем – и используйте его как обычно.

Польза розмарина для жирных волос

Обладатели жирных волос говорят: масло розмарина способно уменьшить выработку кожного сала. В результате этого волосы не становятся грязными так быстро. Голова реже нуждается в мытье, а это, в свою очередь, положительно влияет на кожу головы, склонную к дерматологическим проблемам. Все, что вам нужно сделать, – смешать масло розмарина с шампунем или любимой маской и использовать их как обычно.

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Розмарин для красоты и здоровья кожи

Розмарин улучшает кровообращение и тем самым оказывает положительное влияние на регенерацию кожи. Кроме того, он восстанавливает естественный рН кожи. Благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам, розмарин нередко применяется для борьбы с такими проблемами, как прыщи или экзема.

Так, вы можете делать паровые ванночки с маслом розмарина для обработки проблемной кожи лица. Добавьте в емкость с горячей водой 3-5 капель масла розмарина и подержите над ней лицо. Лучше всего взять полотенце и накинуть его на голову, чтобы пар попадал на лицо.

Антицеллюлитный эффект

Масло розмарина – лучший союзник в борьбе против целлюлита! Растение оказывает общеукрепляющее действие на наше кровообращение, что приводит к улучшению внешнего вида кожи. Делайте массаж с маслом розмарина: такая процедура поможет вам визуально уменьшить целлюлит. Круговыми движениями массируйте кожу, втирая в нее смесь из 5 капель масла розмарина и 30 мл другого растительного масла (например, миндального или оливкового).

Другие преимущества растения

Применять масло розмарина можно и в других областях. К примеру, оно помогает облегчить дискомфорт во время простуды. При остром бронхите вы можете натереть верхнюю часть тела небольшим количеством масла. Паровая баня с несколькими каплями масла также полезна в этом случае.

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При таких недугах, как вздутие живота и менструальные спазмы, помогает употребление чая с розмарином. Альтернативой является расслабляющая ванна с маслом розмарина (около 10 капель). Такое средство также может помочь при депрессии или мигрени. Масло может улучшить сон, улучшить настроение и уменьшить стресс.

Интересный факт: показатели памяти людей, использующих масло розмарина, улучшаются. Хорошей идеей здесь является ароматерапия – вам просто нужна ароматическая лампа, которая превратит вашу квартиру в спа-центр.

Готовим масло розмарина самостоятельно в домашних условиях

Вы можете сделать розмариновое масло у себя дома! Все, что для этого нужно:

высококачественное органическое растительное масло, оно служит основой – оливковое масло первого отжима, подсолнечное или ореховое масло; свежие веточки розмарина (сушеная трава не подойдет!); одна большая или несколько маленьких стеклянных бутылок для хранения.

Способ приготовления прост:

Поместите веточки розмарина в бутылку и наполните емкость маслом. Хорошо закройте бутылку и уберите ее в темное и прохладное место на 3-6 недель, чтобы масло могло полностью впитать аромат трав. После этого удалите веточки розмарина из масла. Готово!