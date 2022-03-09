 

Влияние бывшей – Личное мнение

09.03.2022, 18:30, Разное
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Влияние бывшей — это то, что женщина, подписавшаяся на отношения с мужиком, который едва развёлся, не учитывает.


Фото: Соцсети

Разберём на примере Тарасова. Хотелось бы назвать его бывшим футболистом, но даже на это определение он не тянет. Тарасов — это, прежде всего, бывший Бузовой.

И не только потому, что гОленька давно и сильно обскакала его по уровню популярности, но ещё потому, что Тарасов сформировался под её влиянием.

Тарасов — это же Бузова в штанах позавчерашнего сезона.


Фото: Соцсети

Все эти шарики, вперемешку со сложенными ладошками и «любите друг друга», — это же чистая бузовщина.

И нынешняя жена Тарасова, которая, как ей казалось одержала победу над брошенной гОленькой, по факту, живёт сейчас с её проекцией в мужском обличии.

Бедная Костенко нарожала бывшему Бузовой пять, кажется, детей, но в нём-то самом живёт Бузова. Не любовь к ней, а оказанное гОленькой влияние на формирование этого неважного, в общем-то, человека.

И это влияние — не сотрёшь.


Фото: Соцсети

Костенко замужем за Тарасовым, который весь состоит из энергетики Бузовой. Жалко её, если честно.

А вам, мои лапушки, совет: никогда не связывайтесь с несвободными мужиками и не вступайте в отношения с теми, кто только что из них вышел. Вам не нужна энергия другой бабы в том, кто будет вас целовать.

Приходилось иметь дело с мужчиной, в котором вы видели влияние своей предшественницы? Чем дело кончилось?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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