Эксперт рассказала о новых возможностях для российских предпринимателей

В качестве примера парламентарий привела индустрию детских товаров – игрушки, одежда и питание для малышей. В этой сфере у отечественных предпринимателей открываются новые возможности для роста, уверена Буцкая.

Она отметила, что в среднем доля импорта может составить от 0 до70%. В этом и кроются возможности для российских производителей, уверена депутат.

“И здесь действительно есть над чем работать в рамках переориентации на стопроцентное внутреннее производство”, – сказала она.

В частности, парламентарий указала на нехватку швей в индустрии детской одежды. Советские поколения уже вышли на пенсию, а у более молодых людей эта профессия не в почете, отметила Буцкая.

“При перестройке производственных процессов можно прогнозировать рост кадрового спроса на швей. И в этой ситуации важно начинать ориентировать людей, нуждающихся в трудоустройстве на получение дополнительных навыков, актуальных в меняющейся экономике”, – приводит мнение Буцкой “Комсомольская правда”.

Напомним, что ранее Госдума приняла пакет законов для защиты экономики и граждан в условиях санкционного давления. Гражданам и бизнесу предоставят кредитную амнистию, пройдет новый этап амнистии капиталов, будут дополнительно проиндексированы пенсии, также вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.