 

Дума по поручению Володина призовет расследовать деятельность биолабораторий на Украине

09.03.2022, 17:38, Разное
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“Давайте дадим поручение Комитету Госдумы по международным делам и комитету по обороне и подготовить проект обращения в международные организации – ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ – о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине”, – заявил Володин.

Спикер обвинил Госдепартамент США в попытках скрыть от общественности факты деятельности биолабораторий на Украине.

“Также поручим заместителю Председателя ГД Ирине Яровой проработать в течение завтрашнего дня вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине”, – сообщил политик.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о поручении украинского минздрава уничтожить документы, фиксирующие деятельность биолабораторий на территории страны. По ее словам, попытки Вашингтона предотвратить попадание бумаг в руки России доказывают незаконную и преступную деятельность США на территории Украины.



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