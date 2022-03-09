 

ВНЖ в Дубае: сказка или реальность? – Личное мнение

09.03.2022, 14:20, Разное
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В это тревожное и непонятное время я перестала видеть разницу между вами, мои дорогие читатели, и друзьями, с которыми общаюсь лично.


Фото: istockphoto.com

Темы, которые обсуждаю с ними, становятся темами обсуждения здесь, с вами. И наоборот.

На днях разговаривала с друзьями о виде на жительство в Дубае. Не такая уж и неподъёмная тема, как оказалось.

Да, в Дубае нет Эрмитажа и Третьяковки, но там — чисто, красиво, солнечно и спокойно.


Фото: istockphoto.com

Уровень преступности в ОАЭ крайне низок, а возможности для развития бизнеса — огромные. Экономика эмирата — одна из самых диверсифицированных и устойчивых в мире. Налоговая ставка — крайне низкая: ставка налога на прибыль компаний и корпораций равна нулю, а НДС составляет 5%.

Женщинам и детям в Дубае — безопасно и комфортно, именно поэтому наши соотечественники любят там отдыхать и даже жить семьями.

Тем, кто сейчас хочет проводить за пределами страны больше времени, советую обратить внимание на космополитичный Дубай, где к россиянам всегда относились и относятся дружелюбно.

Если вас заинтересовала эта тема, обращайтесь к моим товарищам из эмиграционного агентства Mircare.

Вам помогут сделать ВНЖ через открытие компании под ключ. Стоимость $9500 без никаких доплат, лицензия уже включена. Mircare откроет и банковский счет, тоже без каких либо доплат, в отличие от других агентств. Конечно же, главное — резидентская виза на 3 года для заявителя и всей семьи.

Весь процесс занимает 3 недели (2 недели на открытие компании и 1 неделя на получение ВНЖ). Соответственно можно уехать прямо сейчас и на месте всё сделать, или начать делать удаленно, а потом приехать и получить.

Эмиграционное агентство Mircare:

• Все платежи принимают только официально по договору, в белую.
• Ведение на всех этапах до самого получения вида на жительство.
• Все переводы, заверения, легализации, общение с чиновниками осуществляет агенство.
Возврат денег, если что-то пошло не так. Всё прописано в договоре, если получили отказ — полный возврат суммы по договору.

Ну, и помните про Румынию — тоже прекрасный вариант путешествовать по миру и жить почти в любой стране.

Mircare помогает в оформлении румынского гражданства с сохранением российского.

С румынским паспортом вы сможете путешествовать, не заморачиваясь с визами, и жить в любой стране Евросоюза. Это реально рабочий вариант, который обойдётся вам в гораздо в меньшую сумму, чем получение гражданства того же Кипра.


Столица Румынии Бухарест. Фото: istockphoto.com

В общем, если интересует солнце, море и фрукты круглый год — рассмотрите Дубай. Подготовка пакета документов и ведение кейса обойдётся до получения вида на жительство обойдётся вам в не такую уж и большую сумму.

В общем, рекомендую рассмотреть и такой вариант.

Вы когда-нибудь задумывались о получении вида на жительство или гражданства другой страны? А, может, уже получили? Если да, то где осели? Если пока нет, какие страны хотели бы рассмотреть в качестве второго дома? Или ваш единственный дом — Россия?

Источник: Лена Миро



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