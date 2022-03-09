В Москве благоустроят около пяти тысяч объектов

Бирюков напомнил, что объекты благоустройства утверждались при участии жителей столицы. “Мероприятия спланированы, прошли общественные обсуждения, получены предложения от москвичей”, – сказал заммэра.

Проектно-сметная документация по благоустройству разработана. Город определил подрядчиков, которые займутся работами.

По словам Бирюкова, сейчас на ряде объектов проводится инженерная подготовка. Водопроводные, канализационные, газовые и тепловые сети ремонтируются или перекладываются.

Специалисты уберут под землю электрические провода. Это значительно улучшит визуальный облик объектов благоустройства.

Всего в 2022 году запланировано привести в порядок около пяти тысяч объектов.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Москве благоустроят 2,3 тысячи дворов общей площадью 1,8 тысячи гектаров. Проекты разработаны с учетом пожеланий жителей.

Также к 1 сентября приведут в порядок территории возле 193 образовательных учреждений во всех округах. Планируется обновить пешеходные дорожки или проложить новые, отремонтировать детские площадки, привести в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установить современную уличную мебель.