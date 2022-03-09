 

Ученые доказали, что COVID-19 может вызывать уменьшение мозга

09.03.2022, 13:17, Разное
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Давно известно, что в некоторых случаях первые симптомы коронавируса совпадают с обонятельными и вкусовыми нарушениями. Британские эксперты доказали, что это может привести к изменениям объемов серого вещества головного мозга в областях, связанных с обонянием. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Эксперты подчеркивают, что предыдущие исследования головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) также сообщали о церебральных аномалиях у пациентов с COVID-19. Но настоящая работа является первым лонгитюдным исследованием с повторной визуализацией, в котором сравнивались снимки мозга до и после COVID-19. 

Исследователи оценили мозг 587 жителей Великобритании в возрасте от 51 до 81 года, которые дважды за три года прошли томографию в рамках анализа UK Biobank. Между двумя сканированиями у 401 участников был диагностирован COVID-19. Сканирование мозга пациентов, инфицированных коронавирусом, сравнивали с результатами контрольных групп.  

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С помощью статистического анализа, методов визуализации и специальных тестов ученые определили, какие именно изменения мозга были в значительной степени связаны с коронавирусом. Результаты выявили негативное воздействие COVID-19 на головной мозг с последовательными и умеренными микроструктурными изменениями толщины коры и средней диффузионной способности.

Эти изменения прежде всего отмечались в лимбической и мозговой обонятельных системах. Подобные эффекты могут быть связаны с распространением инфекции из обонятельных клеток в головной мозг.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, являются ли изменения мозга обратимыми или постоянными. Кроме того, в этих работах должны оцениваться изменения головного мозга, вызываемые различными штаммами SARS-CoV-2, подчеркивают ученые. 



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