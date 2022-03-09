 

Вместе или нет: Равшана Куркова и Сергей Амарян опубликовали новое фото сына

09.03.2022, 13:16, Разное
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41-летняя актриса Равшана Куркова поделилась с подписчиками новым снимком сына Гаспара, которому сейчас полтора года. Подпись под снимком была короткая и понятная даже без перевода:

Like father like son.

Внимательные подписчики отметили, что кадр был опубликован на странице отца мальчика – бизнесмена Сергея Амаряна – “совместно” с аккаунтом Равшаны (эта функция в Instagram появилась в октябре прошлого года). Помимо восхищений в комментариях, насколько Гаспар – очаровательный малыш, многие задались вопросом: а вместе ли родители Гаспара или же совместный пост – всего лишь совместный пост Ровшаны и Сергея, которые решили после разрыва остаться в хороших отношениях.

Напомним, что 22 августа 2021 года, в день своего 41-летия, Равшана Куркова рассказала, что ровно год назад (то есть 22 августа 2020-го) стала матерью, и опубликовала в Instagram первое фото своего сына. Отцом ребенка предприниматель и совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян.

Уже в ноябре ряд СМИ со ссылкой на Telegram-каналы сообщил, что Равшана и Сергей расстались еще несколько месяцев назад из-за измены Сергея. Анонимные источники писали, что якобы он встречается с Анной Романовской, подругой солистки группы Cream Soda и основательницей магазина нижнего белья. Но эти слухи не подтвердились.

Сейчас Равшана живет с сыном в большой квартире в центре Москвы, которую купила несколько лет назад. Экскурсию по дому актрисы смотрите здесь.



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