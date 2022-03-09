 

Брат Кейт Миддлтон Джеймс оригинально поздравил сестер и жену с Международным женским днем

09.03.2022, 13:16, Разное
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Международный женский день 8 марта празднуют во всем мире и даже монархи, как например, король и королева Иордании отмечают этот день различными мероприятиями. Родной брат любимицы публики Кейт Миддлтон 34-летний Джеймс тоже не остался в стороне. Вчера он поздравил всех женщин с праздником, особенно отметив близких – маму Кэрол, сестер Кейт и Пиппу и молодую жену Ализе Тевене. Джеймс опубликовал нежное фото супруги, на котором Ализе кормит ягненка, и написал трогательное короткое поздравление. 

Празднуем Международный женский день с любовью к нашим собакам, ведь они лучшие друзья женщин, – подписал фото Джеймс и добавил, – Мне повезло, ведь меня окружают невероятные женщины, такие как моя жена, моя мать, мои сестры, мои друзья, мои коллеги и многие другие. Все они вдохновляют меня каждый день.
С Международным женским днем.

Ализе Тевене

Последние полгода Джеймс Миддлтон, младший брат герцогини Кембриджской, ведущий довольно закрытый образ жизни, – частый герой светских новостей. В сентябре прошлого года Джеймс женился на своей возлюбленной Ализе Тевене. Он сообщил об этом лично в своем Instagram-блоге. Джеймс опубликовал фото с женой и рассказал, что свадьба состоялась во французской провинции Прованс, где живет отец Ализе — Жан-Габриэль Тевене, в присутствии родных и близких. 

Позже появились подробности. Свадебное торжество действительно состоялось во Франции, в местечке Борм-ле-Мимоза. Мэр города  Антуан Ариззи провел гражданскую церемонию и рассказал, что среди приглашенных гостей были родители жениха Кэрол и Майкл Миддлтоны, его сестра Пиппа с мужем Джеймсом Мэттьюсом и двумя их детьми. Старшая сестра Джеймса герцогиня Кембриджская Кейт также присутствовала на свадьбе со всей своей семьей – супругом Уильямом и детьми – 8-летним Джорджем, 6-летней Шарлоттой и трехлетним Луи, для которого эта поездка во Францию, судя по всему, первый заграничный вояж. Мэр отметил, что это была “очень приятная семейная церемония”. 

Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон в день свадьбы, сентябрь 2021 года

Джеймс и Ализе провели замечательный медовый месяц, о чем он рассказал позже. Однако уже в январе 2022-го молодой человек признался, что по-прежнему борется с затяжной клинической депрессией. Джеймс Миддлтон открыто говорит о своих психологических проблемах. В мае прошлого года он рассказал, что примерно в 2018 году у него диагностировали депрессивное расстройство и как боролся с этим:

Ровно 1255 дней назад мне диагностировали клиническую депрессию. В тот день я впервые узнал о психическом здоровье и о том, что это неотъемлемая часть нашей жизни. Через 10 дней я исчез, посадил в машину собак и, никому ничего не сказав, отправился в отдаленную часть заповедника Лейк-Дистрикт, – написал он в социальной сети. – Я плавал в ледяном озере, гулял по заснеженным горам и жил в коттедже вдали от цивилизации…  – написал он тогда. 

Напомним, Джеймс Миддлтон – третий ребенок в семье Кэрол и Майкла, младший брат герцогини Кембриджской Кейт и ее сестры Пиппы. Он родился 15 апреля 1987 года в городе Рединг в Англии. Поступил на учебу в Эдинбургском университете, но бросил, вопреки уговорам семьи, и занялся предпринимательством. Сейчас, известный своей любовью к животным, Джеймс развивает свой бизнес по разведению породистых собак.



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