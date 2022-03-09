Мнение: ЧВК Байдена на Украине! Только в этот раз Рембо – не вернется домой…



Пока весь мир ждал с интересом, как США отключат у себя российскую нефть (бензин там уже подорожал в 2 раза, Псаки сказала, что это из-за Путина), пока россияне ждали, как уйдут с нашего рынка, теряя миллиарды, Макдак и Кока-кола (обманули, не ушли) – на Украину, что реально удивительно, едут наемники из США. Госдепартамент уже посоветовал таким составить завещание и предоставить медицинскому учреждению образцы своей ДНК. Перед поездкой им также предлагают обсудить вопросы опеки над детьми, ухода за домашними животными, владения имуществом и «пожелания относительно похорон».

Вот видео, я по-прежнему не понимаю, как их вставлять в ЖЖ из телеги: https://t.me/kraynieZ/603

А мы заметим, что это так-то фиаско. Нацики, конечно, что-то еще пытаются, но приезд наемников намекает, что как бы военная операция близится к финалу. Что еще не ясно, если честно, с какого перепуга амеры едут помирать, потому что одно дело воевать в Африке с аборигенами, а другое – с регулярной армией России. Причем армией КОНТРАКТНОЙ, как вчера сказал дядя Вова – то есть ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ.

Ну, а так, как пишут эксперты, Через неделю-другую 80% ВСУ превратятся в полностью лишённые боеприпасов, горючего, медикаментов, продовольствия отряды. Морально и физически измотанные, не имеющие единого командования, целей и задач. Для армии это страшная штука, уныние и разложение. Особенно для украинской, которая держится на страхе, подпёртая бандеровскими заградотрядами. Военнослужащие опасаются за судьбу семей в тылу.

И, конечно, грустная участь ожидает многочисленных наёмников откуда попало, из которых формируют не воинские подразделения (некогда), а диверсионно-тактические группы. Наш Генштаб уже заявил, что не считает их комбатантами со всеми вытекающими последствиями, никакие конвенции по военнопленным тут не работают. Уверен, за этими «солдатами удачи» будет вестись особая, жестокая и целенаправленная охота. Пусть, короче, берегут яйца.

Но интересно, согласитесь. Это вам не Рембо 3 снимать.

Победа будет на за нами!

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