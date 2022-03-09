Женщин брали с букетами, мужчин носили на руках — в автозак
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В Петербурге 8 марта прошла акция против «спецоперации» вооруженных сил РФ на Украине.
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
В центре Петербурга акция против военной «спецоперации» вооруженных сил РФ на территории Украины прошла и в праздничный день 8 марта. Задержано около 20 человек. Журналисты сообщают, что полиция не сразу стала применять силу, тем более что акция изначально позиционировалась как женский протест. У Гостиного двора активисты настойчиво раздавали женщинам цветы, однако в итоге поучаствовавших в акции петербурженок задерживали прямо с букетами.
От Гостиного двора противники военной «спецоперации» попытались пройти к Думской, встреив кордон — группа людей повернула обратно и к метро вернулись уже рассредоточившись.
Были и жесткие задержания: гражданин вступился за женщину, попытался помешать полиции, его скрутили.
Сегодня — 12-й день спецоперации на Украине.
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Жесткое задержание. Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
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Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»
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Источник: Новая газета
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