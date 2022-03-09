Мнение: Яша Кедми отвязался окончательно



Я.Кедми в молодости

Я горжусь, что в 2014 году первым открыл на Ютубе и показал в своем блоге знаменитого (в узких кругах) «израильского эксперта» Якова Кедми (он же Яша Казаков), еще до того, как его заманил в свою передачу на «России» Соловьев. Мне Кедми сразу показался очень прикольным, таким настоящим «пикейным жилетом», как бы сошедшим со страниц Ильфа и Петрова. Не зря за него так ухватился потом прохиндей Рудольфыч!

В 2014, кажется, еще в период подготовки к захвату Крыма он появился на каком-то русскоязычном израильском канале, и передачи с его участием стал показывать Ютуб; тогда-то я его и «засёк». Кедми ведущий представлял как чуть ли не «главу израильской разведки на пенсии» – и уже этим, конечно, невероятно интриговал наивных слушателей сначала в Израиле, а потом и в России. Еще бы! Сам глава «Моссада»!! (не будем вдаваться в детали, какой там разведкой и как бедовый Яша командовал, да и командовал ли вообще).

Но больше всего удивлял Кедми своей беззаветной пророссийской и антиукраинской позицией как в вопросе Крыма, так и «вообще». Это было очень необычно и крайне льстило самосознанию российских обывателей, измученных постоянными нападками любых других западных экспертов, обычно вообще не склонных даже теоретически ставить под сомнения право Украины на Крым. Я написал тогда, 10 марта 2014 года, такой отзыв на интервью с Яшей: «Все-таки очень прикольный этот израильтянин! Мне чувак нравится, ей-ей! Я, правда, никак не могу понять – а с чего вдруг у него столь явно прорусская позиция? Это ж просто какой-то патриот РФ! У нас-то далеко не все т.н. “государственники” умеют так складно излагать. Эх… даже русскому патриотизму приходится учиться у евреев!»

В общем, Яшу вскоре заметили на канале «Россия» – и он стал участником ток-шоу у Соловьева. Где, собственно, и задержался на последующие 8 лет. Функция в шоу у него была крайне важная – рассказывать «с позиций западного эксперта», почему Россия на Украине, а потом и шире – вообще во взаимоотношениях с Западом – все делает правильно и самым лучшим образом, а украинцы – сами виноваты во всех своих неприятностях.

С точки зрения телегеничности из Кедми шоумен, конечно, странноватый, это было и с самого начала сильно заметно, хотя он был тогда помоложе: вид как у снулой рыбы, очень медленный темп речи, постоянное ощущение, что он то ли уснет, то ли вообще скончается прямо посреди любой своей фразы… Но российский зритель интеллектуалами и яркими ораторами не избалован, и постепенно среди отечественных «патриотов» путинистской направленности у Яши Казакова образовалась собственная аудитория и даже персональные фанаты – уж очень он умело льстил вечно уязвленному «национальному самосознанию» этой публики (кстати, весьма и весьма многочисленной).

Словом, Яша был истинный «клад для пропагандиста». Главное в нем было – что он ЧУЖОЙ. В стране ведь традиционно иностранцам доверяют больше, чем своим вахлакам. А Кедми – он и не русский, и не гражданин России, и карьера у него в другой стране, и Израиль – это же почти Запад!

Так всё и шло. Я видел передачу с его участием неделю назад: война уже шла, Кедми в диалоге с соловьевскими ражими «экспертами» отечественного разлива все отрабатывал как надо, в своем бесценном для РосТВ стиле: степенно, медленно, веско он доказывал, что Запад неминуемо потерпит очередное поражение, что успех российской операции поражает воображение всех его коллег из США, Британии и Франции, что участь украинских войск предрешена, а геополитические перспективы открываются прекрасные… Зрители млели. Я ничего другого и не ждал.

Как вдруг… Вдруг на 13-й день СВО по всем соцсетям начинает с быстротой молнии распространяться вот ЭТА запись – вроде бы ничего особо не предвещавшей, вполне дежурной беседы «эксперта Якова» и самого Соловьева. Не откуда-то из телеграм-канала, а прямо из эфира главного государственного канала!

Я послушал – и впрямь, публике было от чего охренеть. Наш Яков, 8 лет оттрубивший на службе отечественной машине агитпропа, вдруг… отвязался. Отвязался до такой степени, что начал буквально резать правду-матку в лицо опытнейшему пропагандисту Соловьеву относительно того, как НА САМОМ ДЕЛЕ идет блистательная СВО российской армии на Украине.

И что самое поразительное – в ответ Соловьев только ПОДДАКИВАЛ.

Несколько цитат от то ли тронувшегося, то ли окончательно поехавшего Кедми, который, видимо, вообразил себя тем самым мальчиком из сказки Андерсена, который решил всем рассказать, что «король-то голый».

Кедми. «Если в города входить не собирались – то и не надо было начинать Операцию. Не войдя в город, ты ничего не сделаешь … До сегодняшнего дня ни одного серьезного города не взяли! Ну, Херсон… И то!

Уже почти две недели с начала Операции – НИ ОДНОГО города не взяли. Ни в одном городе не сменилась власть. Наоборот: всё, что происходит, только укрепляет власть (действующую? – С.) в городах. Так какой оперативный план был?!

Соловьев (с сарказмом). Мне не докладывали.

Кедми. (с сарказмом) Они что, по библейской легенде, будут ходить кругами вокруг Иерихона и трубить в трубы?!! И ждать, пока власть упадет? Так это легенда! Полтава… Десять дней возле Полтавы гуляют!

Если нет отработанной тактики, желания и намерения брать города – Операцию начинать было бесполезно. Власть находится в городах! Не между городами, не в пригородах. В городах!

И вот ЭТО ВСЁ вызывает вопросы, на которые ответа нет! Так я вижу эту ситуацию сегодня.

Если в ближайшие дни не высаживается десант и не подходит к Одессе – тогда я не понимаю, зачем это надо было… Или что, это всё для того, чтобы признали Крым, чтобы признали Луганскую или Донецкую области (российскими – С.)?? (раздраженно) Да Луганскую область еще до конца не освободили – две недели боёв!!

Славянск еще не освобожден! (с нажимом) ЗА 2 недели?? За 2 недели можно было дойти до Львова и обратно! Начинать Операцию только ради признания Крыма?! (видимо, намек на вчерашние слова Пескова агентству Рейтер – С.) Признание Крыма (российским) – и дальше что? Ни одни санкции не будут отменены!!

Соловьев (поддакивает) Конечно.

Кедми. Какой смысл, что Зеленский скажет: «Ну ладно, черт с вами, я подписываю. Подавитесь Крымом!»?

Соловьев (поддакивает). Да его же парламент это не одобрит! А миру вообще на это наплевать. Он скажет – а мы все равно не признаем (принадлежность Крыма России – С.)

Кедми (распаляясь) Это что, чтобы получить от Зеленского признание Крыма, надо было положить более 500 (русских) солдат? И офицеров?!

Соловьев. И так настроение тяжелое, а ты сейчас своим пессимизмом меня совсем в грусть вгоняешь…»

Я так чувствую, что с тех пор, как до Соловьева дошла тяжелая весть об аресте обеих его вилл на озере Комо (да, у него их там было, оказывается, две, на 8 млн. евро!) – у него настроение постоянно тяжелое.

Но Кедми-то каков?! Неужели Яша решил-таки соскочить со своей уютной российской синекуры? Наговорил ведь, по последним российским законам, если не на 15, то на 10 лет точно!

Или – боюсь такое предположить – прямой израильский старикан просто… разочаровался в нас?