 

Мнение: Конец Ютубу на Руси?

09.03.2022, 1:35, Разное
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YouTube заблокировал канал «Соловьев Live»

В ответ Роскомнадзор, по всей видимости, заблокирует сам Ютуб. Во всяком случае, прежде, с другими “врагами” типа ФБ и Твиттера, он поступал именно так. Другое дело, что это будет уже политическое решение, которое в принципе не уровня Роскомнадзора – его должны принимать на уровне АП как минимум. Дело в том, что в Ютуб “втыкают” уж точно 70-80% населения РФ, причем всех возрастов. Читать в России за последние 20 лет почти перестали – все стали “зырить”, даже в депрессивных регионах люди влезали в дополнительные кредиты, но старались приобрести себе телевизоры с функцией подключения напрямую к Ютубу.

Взять и вот так просто лишить их любимого вида досуга – это уже будет прямой выпад против “глубинного народа”. Родители знают: если просто вот так отобрать у веселого розовощекого бутуза его любимую соску – он начнет орать. Да, орать – от обиды и возмущения.

Так что перед так называемым “политическим блоком” Администрации президента встала непростая дилемма. Это еще, кстати, при том, что в Ютубе вещает сегодня и множество прокремлевских блогеров, освещающих Украину “с правильных позиций”; при блокировке они, естественно, тоже будут потеряны.

Я бы предложил такую прогностическую связку: если Ютуб все-таки заблокируют – значит, и мобилизацию скоро объявят. Посмотрим.

Источник: Размышления вольного социолога



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