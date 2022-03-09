Мнение: Будут ли снова 90-е

Россия, как пишут, стала чемпионом в одной весьма своеобразной дисциплине: мы теперь страна, на которую в мире наложено больше всего санкций. Хоть в чем-то, но лучшие! Даже Проктер & Гембл объявили об уходе из России – это и меня взволновало: где ж я теперь буду брать свой любимый порошок «Ариэль»?! Уходят все, рубль падает к доллару почти вдвое, Шелл сегодня отказалась «из принципа» закупать российскую нефть – постепенно под копны волос наших бедовых жителей начинает проникать мыслишка: а не ухудшится ли после этого жизнь в стране?

И другие жители тут же на это отвечают: да ну бросьте, ерунда какая! Ну, в худшем случае будет как в девяностые; мы же с вами выжили в 90е?! В стране, правда, уже вступило в совершеннолетие поколение, которое в 90е еще даже не родилось на свет – но они тоже слушают старших и немного растерянно кивают: ну да, папы-мамы как-то ведь выжили в эти их «лихие 90е», наверно, мы тоже сможем…

Вопрос тут один: а точно ли то, что надвигается на нас стремительным домкратом, будет аналогом 90х? Или же нас ждет нечто совсем иное?

Хотя тут есть и некое «нулевое» возражение, про которое все провластные «эксперты» сейчас стараются попрочнее забыть: если вспомнить все 20 лет невероятного путинского процветания – то мы увидим, что в политическом отношении та же «Единая Россия», как и сам Нацлидер на протяжении всех этих лет в качестве своего ключевого (!) лозунга использовали «Не допустим возвращения лихих 90х!» Если вдуматься, «невозвращение 90-х» было основой идеологии путинского режима; и это работало! Народ шел и голосовал за ЕР, веря, что «эти» хотя бы спасут от «90-х» – настолько, очевидна, серьезна была психологическая травма, «ушибленность» населения тем временем.

На этом фоне теперешняя веселая бесшабашность тех же людей – а-ааа, ничего страшного, подумаешь, Девяностые! – смотрится довольно дико, признаться. Когда были помоложе – вопили «что угодно, только не девяностые!» Сейчас постарели, пообтрепались – и нате, «готовы к бою». Хотя и забавно, если захочется потоптать остывающий труп Единой России: 20 лет старательно обещали, клялись-божились, что «девяностые не повторятся» – и в итоге прямо на них и вывели. Хохма!

Но все становится еще веселее, если осознать, что никакого повторения девяностых в самом деле не предполагается. Причем разница сразу бросается в глаза: 1990е были, как к ним ни относись, временем ПРИХОДА – в страну бурным потоком приходили мировые компании и бренды, технологии, специалисты, тот же Проктер & Гембл; а сейчас – время УХОДА. Пока еще мы больше читаем в новостях– ведь склады пока полны; но запасы иссякнут – и мы увидим исчезновение привычных товаров. Если в 90-е полки стремительно наполнялись – в «двадцатые», по всей видимости, полки начнут пустеть.

То есть наступающие времена скорее всего станут 90-ми, но с обратным знаком. Общим будет разве что нищета и недоступность качественных импортных товаров. 90-е были временем «дешевой нефти» – она стоила в пределах 20 баксов за баррель, и в российском бюджете постоянно не хватало валюты, а кредит МВФ в 4 млрд. долл. был праздником для всей страны; сейчас нефть будет бить мировые рекорды по цене, но у России ее покупать не будут, впаривать нефть в Азию будет будет сложно из-за логистических проблем – в общем, будет аналог тех же 20 баксов за баррель. НИЩЕТА.

Но опять-таки – не 90е. Потому что чем «славились» 90е? Тем, что советские инженеры из НИИ массово переквалифицировались в «челноков» и зарабатывали за счет мелкооптовых закупок за границей и перепродажи в России. В нынешней РФ челночество будет очень сильно затруднено – особенно если умрет российский авиапарк (а он умрет, так как у него просто не останется самолетов в условиях эмбарго). Куда будут летать челноки, на чем?

Кроме того – немаловажный фактор – в 90е в Россию непрерывным потоком шла всякого рода гуманитарная помощь. «Ножки Буша» как ни ругали – но они помогли выжить огромному количеству семей. Сейчас никакой гумпомощи не будет, а птицефабрики, которые успели построить в России, рискуют загнуться уже в ближайшие год-два из-за недостатка кормов и улучшения породы. В 90е, как сейчас помню, российские мегаполисы типа Москвы и Питера сидели на 80-90% на импортном продовольствии. На чем они будут сидеть сейчас, если «импортзамещение» в сельском хозяйстве во многом является фикцией, поскольку посевной материал все равно поставляют Монсанта и Байер, а свои агроинституты, работавшие над разработками в области посевной генетики, те же 90е не пережили и не были восстановлены за все годы «процветания»?

И самое главное: суть 90-х – страна открывалась миру, пыталась черпать оттуда новое. 20-е – страна, наоборот, будет закрыта от всех. Куда открываться?

Единственное, в чем наверняка будет сходство – в количестве беспредела. Если резко упадут зарплаты, если не будет работы, не будет доходов – «высвобождающиеся» молодые и не очень люди (которым даже челноками стать не удастся) предсказуемо пойдут в криминал. А куда? В России просто бомжевать под забором не получится – не тот климат. Так что взлет проституции и бандитизма – да, пожалуй, будет гарантирован.