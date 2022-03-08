Красота под санкциями – Личное мнение
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Артистке Голубкиной — 48 лет, и ботокс, по её собственным словам, ей не нужен.
Фото: Соцсети
Пожалуй, процитирую:
«У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Сейчас этим силиконовым тоже нечего будет колоть: все будут красивые… Если ты один раз уколол, то все время надо это делать. Вот сейчас санкции будут какие-нибудь с ботоксом, его не будет, например, и что делать?»
Это — уникальная среди наших женщин точка зрения. Или я не права?
Вот мне кажется, наша женщина от много откажется, но на поддержание молодости и красоты (никакой не душевной, а именно физической) деньги найдёт.
У Голубкиной — другая позиция: ей на красоту денег жалко.
«Вы знаете, чтобы гадость колоть, на это нужны отдельные финансы. А дело в том, что жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. А потому с какой стати я буду себе что-то колоть. Ведь секрет-то на самом деле прост — мне жалко денег».
Вот я — не Голубкина: от ботокса зависима, люблю его давно и серьёзно. Филлеры ставлю: без перебора, но регулярно.
В связи с этим — вопрос: а вы — из каких? Из лагеря Голубкиной, которой на уколы красоты тупо жалко денег, или вы — как я: последнее отдадите, но лицо и волосы в порядок приведёте в любых обстоятельствах?
Задумывались о том, как скажется мировая повестка дня на вашем уходе за собой? Какие мысли по поводу? Планируете от чего-то отказываться? Страшновато?
Или ваша позиция: «Мы как-то без этих ваших филлеров раньше жили — и сейчас проживём! Тем более, что скоро — дачный сезон, и маски из огурцов собственного производства нам обеспечены!»
Я совершенно точно не планирую красить волосы дома в ванной и заменять эстетическую медицину домашними масками из крапивы.
Моё настроение напрямую зависит от моего отражения в зеркале, и ничто не сможет это изменить.
Да, я и не хочу, если честно. Я люблю быть красивой.
Так выглядит моя личная правда, которую никому не навязываю. Поймите правильно, и позиция Голубкиной — тоже вполне себе здравая. Просто я считаю иначе.
А вы — высказывайтесь.
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Источник: Лена Миро
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