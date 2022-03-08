 

Кэти Перри спровоцировала слухи о второй беременности

08.03.2022, 18:35, Разное
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Кэти Перри оказалась в центре внимания на фоне слухов о второй беременности. Предположения появились после очередного шоу певицы в Лас-Вегасе. Невеста британского актера Орландо Блума и мать их двухлетней дочери Дейзи вышла на сцену в обтягивающем розовом платье. Зрители подметили, что во время выступления Кэти “поглаживала свой округлившийся животик”, хотя недавно, на шоу American Idol певица выглядела по-другому. 

Впрочем, если одни фанаты убеждены, что вскоре у Кэти и Орландо родится второй ребенок, то другие уверены – Перри не беременна. 

Люди говорят, что вы беременны, но это не так… – уверенно пишет один фанат.

Извини за вопрос, но интересно, беременна ли ты? Меня смутило то, как ты гладила свой живот… Хотя некоторые говорят, что ты, когда поешь, делаешь это постоянно, – обратился к певице другой поклонник.

Напомним, что в этом феврале исполнилось три года, как Орландо сделал Кэти предложение руки и сердца Кэти Перри. А прошлой весной американские таблоиды заявили о “тайной свадьбе” двух звезд. Поводом тому послужили фото папарацци, на которых на “том самом пальце” Кэти было золотое тонкое кольцо, крайне похожее на обручальное. Только недавно певица опровергла эти слухи, заявив, что все еще не выбрали место для торжественной церемонии.

Ну, нет. Мы все еще в поисках места проведения церемонии. Каждый месяц у нас меняются планы и появляются все новые и новые варианты, – сказала Кэти, добавив, что “время для вечеринки” настанет, когда пандемия коронавируса утихнет.

О том, что между Орландо Блумом и Кэти Перри все серьезно, стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. 

Кэти Перри и Орландо Блум, октябрь 2021 года



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