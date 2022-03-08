Хорош для применения и внутрь, и снаружи: как использовать йогурт в повседневном уходе за собой (способы, о которых знают не все)

Йогурт – один из лучших продуктов для красоты кожи. Он хорош для применения и внутрь, и снаружи. При нанесении на кожу он поможет улучшить ее состояние, устранить угри и пигментные пятна, а также увлажнить эпидермис. Регулярное включение йогурта в меню позволит вам нормализовать баланс микрофлоры. Это положительно сказывается не только на здоровье, но и на внешнем виде. В статье мы расскажем, как использовать йогурт в повседневном уходе за собой. Об этих способах известно далеко не всем.

Магазинный и домашний йогурт

Фабричные йогурты производят из пастеризованного молока. В них добавляют живые йогуртовые бактерии. В результате молоко сквашивается и превращается в вязкую массу. При необходимости в йогурты добавляют фруктово-ягодные наполнители.

Вы можете приготовить вкусный йогурт своими руками. Возьмите посуду с толстыми стенками и медленно вскипятите в ней пол-литра цельного молока. Затем остудите его до теплого состояния.

Бросьте в молоко ложку фабричного йогурта без наполнителей, чтобы добавить живые бактерии. Затем перелейте продукт в термос. Через 8 часов йогурт будет готов.

Для нанесения на кожу лучше использовать домашний йогурт.

Противовоспалительные свойства

Йогурт обладает противовоспалительными свойствами. Это хороший источник молочной кислоты, которая при местном применении очищает кожу и снимает раздражение. Йогуртовые маски используют для устранения прыщей и акне. Чтобы усилить противовоспалительный эффект, в состав следует добавить куркуму.

Возьмите чашку домашнего йогурта и положите в него столовую ложку куркумы. Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы у вас получилась желтая смесь. Смажьте этим составом проблемные области с угрями. Когда маска полностью застынет, умойтесь теплой водой.

Увлажняющие маски

Йогурт содержит молочнокислые бактерии и воду, которые увлажняют кожу. Если добавить в него другие питательные ингредиенты, у вас получится полезная маска. Она насытит эпидермис влагой.

Вам понадобятся следующие продукты:

йогурт – 2-3 столовые ложки; мед и миндальное масло – по чайной ложке.

Перемешайте ингредиенты и нанесите состав на лицо. Через 20-25 минут смойте смесь.

Если вы добавите в йогурт огурец и эфирные масла, у вас получится не только увлажняющая, но и очищающая маска. Подготовьте следующие ингредиенты:

йогурт – 3 столовые ложки; тертый огурец – половинка овоща; ваше любимое эфирное масло – 5-6 капель.

Перемешайте все продукты. Смажьте лицо приготовленной смесью. Через 15-20 минут снимите состав с кожи и умойтесь.

Бальзам для волос

Йогурт полезен не только для кожи лица. Его можно использовать в качестве бальзама для волос. Он укрепляет пряди и предотвращает их выпадение.

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Возьмите следующие продукты:

йогурт и мед – в равных частях; эфирное масло розмарина – 5-6 капель.

Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы у вас получилась однородная смесь.

Увлажните шевелюру. Нанесите на нее приготовленный бальзам. Держите состав на голове 30-45 минут. Затем вымойте волосы обычным способом.

Скраб и крем для пяток

Если у вас образуются натоптыши на пятках, то используйте пилинг на основе йогурта. Продукт содержит молочную кислоту, которая обладает отшелушивающими свойствами.

Смешайте коричневый сахар и йогурт в равных пропорциях. Увлажните пятки небольшим количеством воды и нанесите смесь. Через полчаса протрите ороговевшие участки пемзой или специальной теркой, а затем вымойте ноги.

После использования скраба вы можете нанести на обработанные участки смесь йогурта с несколькими каплями масла чайного дерева. Этот состав действует как смягчающий крем.

Средство от пигментных пятен

Молочная кислота обладает отбеливающими свойствами. Вы можете приготовить из йогурта средство для борьбы с пигментными пятнами.

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Вам понадобится:

йогурт – 3 столовые ложки; эфирное масло чайного дерева – 3-5 капель.

Добавьте масло чайного дерева в йогурт и перемешайте. Медленно втирайте приготовленную смесь в проблемные области кожи. После процедуры не умывайтесь, состав должен полностью впитаться в эпидермис.

Йогурт против грибка

Грибок кандида считается естественной частью человеческой микрофлоры. Но при чрезмерном размножении он вызывает воспаление слизистых оболочек, которое называется кандидозом, или молочницей.

Лечением кандидоза может заниматься только врач. Но вы можете усилить эффект терапии и ускорить выздоровление, если будете ежедневно употреблять йогурт. Этот продукт наполнит ваш организм полезными бактериями, который подавят развитие грибка.

Чтобы усилить полезный эффект, добавьте в йогурт свежие ягоды. Они богаты витаминами, которые укрепляют иммунную систему и помогают бороться с грибком.

Осветляющее средство для волос

Если вы не готовы к радикальной смене цвета волос, но хотите их немного осветлить, то используйте средство с йогуртом. Вам понадобится:

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“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода йогурт – чашка; лимонный сок из половинки цитруса.

Хорошо перемешайте продукты. Вымойте и высушите волосы. Нанесите на них приготовленную смесь и равномерно распределите по прядям. Через 30-40 минут вымойте голову. Ваши волосы станут светлее на несколько оттенков.

Скраб для лица

Если у вас очень нежная и чувствительная кожа лица, то вам не подойдут стандартные скрабы. Но вы можете приготовить домашнее средство для пилинга из йогурта. Оно действует мягко и щадяще.

Измельчите в блендере цедру апельсина. Перемешайте ее с таким количеством йогурта, чтобы у вас получилась пастообразная масса. Намажьте полученный продукт на лицо. Через 15-20 минут смойте его.

Молочная кислота совместно с фруктовыми кислотами цитруса нежно отшелушит старые клетки кожи, не вызывая раздражения.

При солнечном ожоге

Йогурт содержит цинк. Это вещество входит в состав заживляющих мазей. Оно оказывает противовоспалительное и вяжущее действие.

Если ваши лицо и тело обгорели на солнце, то используйте средство на основе йогурта. Добавьте в продукт несколько капель успокаивающих эфирных масел, например ромашки или лаванды. Смажьте составом обгоревшие участки кожи. Через 10-15 минут примите душ.

Это средство можно также использовать в качестве солнцезащитного крема. Намажьте им кожу, перед тем как выйти из дома под солнечные лучи. Оно убережет вас от ультрафиолетового ожога.

Как сохранить йогурт надолго

Натуральный йогурт без консервантов относится к скоропортящимся продуктам. Но у вас есть возможность продлить его срок годности.

Смешайте йогурт с вареньем или медом. Поместите его в крупные формочки. По желанию вставьте в смесь палочки для эскимо. У вас получится вкусное и полезное мороженое, которое освежит вас. В замороженном виде продукт сохраняет свои полезные качества.

Что делать с остатками йогурта

Если у вас в холодильнике скопилось слишком много йогурта, то не спешите его выбрасывать. Вы можете найти применение даже просроченному продукту. Его можно использовать для противогрибковой обработки садовых растений, заболевших мучнистой росой.

Налейте 2,5 л воды в садовый опрыскиватель, добавьте столовую ложку йогурта и размешайте. Распылите эту смесь на больные растения. Кисломолочные бактерии уничтожат вредные грибки.

Это средство можно также использовать для профилактики грибковых инфекций у растений.

Заключение

Йогурт отличается уникальными ценными свойствами для поддержания красоты и здоровья. Он поможет вам сохранять молодость и свежесть кожи на долгие годы. Почаще включайте этот продукт в меню и используйте в косметических целях.