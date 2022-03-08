Домашний йогурт более безопасен для здоровья детей: как его приготовить и когда давать

Йогурт – продукт, который нравится и взрослым, и детям. В каком возрасте стоит “познакомить” с ним малыша? В чем польза йогурта для растущего организма? Как приготовить продукт для малыша в домашних условиях?

Полезные свойства

Йогурт – кисломолочный продукт, который благотворно воздействует на растущий организм.

Во-первых, в его состав входят протеины, которые легко усваиваются. Йогурт – ценный источник кальция. Этот компонент необходим для здоровья зубной и костной ткани. Йогурты содержат немало витаминов и микроэлементов, полезных для развития и роста малыша. С этим продуктом в организм поступают пробиотики. Они благотворно сказываются на состоянии пищеварительной системы, особенно после терапии антибиотиками.

Возможный вред

Если йогурт просрочен или его неправильно хранили, такая пища может вызвать у ребенка отравление. Что касается аллергии, качественный продукт провоцирует ее очень редко. Встречается и ситуация, когда ребенок страдает непереносимостью молочного белка. Домашний йогурт имеет натуральный состав. Для малышей он гораздо полезнее, чем магазинный продукт, в котором могут содержаться искусственные добавки.

Рекомендации педиатров

Детям, которые находятся на искусственном вскармливании, можно давать йогурт с восьмимесячного возраста.

Малышам на ГВ продукт вводят в рацион с 9 месяцев.

Первый раз следует дать ребенку йогурт в утренние часы, чтобы проследить за реакцией организма. И понять, как малыш перенес новую еду. Если проблем со здоровьем не было, йогурт можно предлагать ребенку на полдник.

Продукт следует комбинировать с творогом, фруктами, печеньем.

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Для малышей до года разовая доза йогурта должна составлять не более 100 мл. Детям от одного до трех лет можно давать до 200 мл продукта.

Как приготовить йогурт

Сделать его довольно просто, для этого надо купить специальную закваску. Понадобится также молоко, которое нужно прокипятить. Для приготовления продукта важно использовать стерильную посуду.

Температура кипяченого молока, в которое добавляют закваску, должна составлять примерно 40 градусов. Если она превысит это значение, бактерии не будут размножаться и кисломолочный продукт не получится. Специальный прибор (йогуртница) позволяет поддерживать стабильную температуру. Она необходима для нормального развития микроорганизмов. При помощи этого устройства йогурт готовят за 8-10 часов. Например, помещают молоко с добавлением закваски в посудину вечером. А утром ставят готовый продукт в холодильную камеру. Такой йогурт можно давать детям в течение 4-5 дней. Но лучше на 1-2-е сутки. Тогда его польза будет максимальной.

Йогурт можно приготовить в мультиварке, если в этом устройстве есть соответствующий режим. Для одной порции продукта используется два литра молока с массовой долей жира до 3,2 %. Его доводят до кипения и остужают до температуры 42 градусов. Добавляют в молоко закваску, перемешивают компоненты. Помещают массу в чашу мультиварки. Закрывают прибор крышкой. Устанавливают программу “Йогурт”. Через 10 часов продукт будет готов. Его перекладывают в стеклянные емкости. Убирают в холодильную камеру минимум на три часа.

Йогурт можно приготовить в термосе. Для этого молоко следует прокипятить, остудить до 40-45 градусов. Соединить с закваской и сразу перелить в термос. Емкость надо заранее обработать кипятком. Термос обматывают тканью и держат в теплом месте от 4 до 7 часов. Затем йогурт перекладывают в баночки и убирают в холодильник на два часа. Низкие температуры не позволят продукту испортиться.

Детям вряд ли понравится йогурт без добавок. Специалисты советуют родителям смешивать домашний продукт с вареньем, сиропами, ягодами, фруктами, печеньем.