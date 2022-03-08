Мнение: Пятиминутка замечательной русофобии. Объясните мне, почему они такие… тупорогие?



Итак, моя любимая рубрика – про демократов и людей. Я читаю какое-то продолжительное время канал "Ватник в Америке" – человек пишет реально интересно, хотя переодически, как из всех уехавших из него вылазит всякая хрень светлоликая – не могут наши эмигранты не доказать, что они не белее, чем мы тут, в "рашке". Но вот случилась военная операция на Украине и товарищ не удержался, выдал хрень – как и все, кто сначала ртом, пардоньте, из них, какает, а потом думает.

Цитирую: "Это ужасно. Это не правильно."

Казалось бы, в целом, особо не пришьешь, правда? Но нет, то ли он что-то удалил, чего я не успел заметить, то ли даже этого хватило и от пушистого "Ватника в Америке", на самом деле, кстати, никакой он не ватник, сейчас дальше увидите, народ почему-то побежал отписываться. А потому в ленте мы увидели 2 новых сообщения:

1) Русофобия набирает планетарные масштабы. Двойные стандарты в действии.

2) Я против ЛЮБОЙ войны и человеческих жертв. Но я так же против русофобии. Войны начинают политики, а страдают всегда простые люди. А текущая мировая повестка говорит чётко: «Что позволено юпитеру, не позволено быку» и иллюстрация выше очень ярко это демонстрирует.

С первым хрен поспоришь, второе я сократил – но суть видите какая? Война это плохо, а значит – он хороший. А то что омерзительная страна, где он сейчас харчуется – разместила на Украине кучу биолабораторий, помогала делать ядерную бомбу, которой можно было долбануть по Ростову или накачала нацизмом и оружием Киев – это всегда у светлоликих выходит за скобки.

И чувак не одупляет, поэтому выходит еще один текст, снова цитата:

Моя семья (жена и дети) как и я сам сейчас в самой уязвлённой позиции:— в США и ЕС сейчас к русским относятся плохо и много дискриминации;— Украина и украинские диаспоры ненавидят всех русских теперь, без исключений;— в России нас тоже не примут как своих, ибо мы по риторике действующего президента РФ и не свои вовсе, уехали в США, на запад и его мнение разделяет подавляющее большинство российских граждан.Вы действительно думаете что вместо того, чтобы думать о себе и своей семье, я буду думать о России? Украине? США?

Так вот, зайка – ты СВАЛИЛ в США и по факту нас предал. И теперь ты – почему-то ищешь у русских сочуствия, но чемоданы паковать не спешишь?

Так почему ты зайка думаешь, что кто-то будет думать о твоей семьей, если ты на Россию положил с прибором и откровенно в этом расписался?

Не мы создали русофобию, а такие как ты – хотя может быть ты еще нормальный. У меня вот среди знакомых и друзей есть один (прописью ОДИН) человек, который уехал за границу, конкретно в США – и не стал русофобским мудаком. Остальные так или иначе посирают свою бывшую Родину.

Русские и без того были самый разделенный народ в мире, но вы, мясная эмиграция – вы-то куда теперь воете? Вам надо по уму – домой бежать и не отсвечивать – потому что мы добрые и обратно примем. Но вы же не можете иначе, без бахвальства и понтов в массе своей почему-то?

А в конце, пока, Американский ватник написал про Соловьева следующее:

"Главное телевизионное еб**о России всё-таки решили удалить из американского Ютуба с его 2 каналами. А судя по тому как он строчит гневные посты в своих прочих паблосах и репостит своих подпевал — очко у него полыхает так, что с Юпитера видать."

И вот это самое главное. У них из каждого Ютуга льется дерьмище там, скоро будут откровенно призывать русских бить, если не убивать – а ему Соловьев виноват.

Все, что остальное я бы хотел добавить – будет некультурным и разжигать.

Думаю, итак достаточно, чтобы понять – как 2 недели назад мир поменялся окончательно. На наших и предателей.

p.s. Да я люблю джаз, но не готов смириться с тем, что Америка готовит планы по атаке биологическим оружием на Россию. И не надо мне говорить, что это виноваты политики. Сибирская язва разбираться не будет. Как и нацики, взрощенные Вашингтоном – второе для любителей извиняться перед Украиной. Пока должны только нам.

Вместе победим.

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