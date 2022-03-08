 

Мнение: Обращение Януковича к Зеленскому

08.03.2022, 12:44, Разное
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Текст обращения Януковича к Зеленскому.
Мое отношение к Януковичу вы знаете, так что не вижу смысла повторяться.
Текст пусть останется для коллекции.

Трансляция событий на Украине как обычно продолжается здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
Резервный канал, если с основным что-то произойдет (такое не исключено) – вот тут https://t.me/cassad_media
Так как Facebook и Twitter все, то из прочих соц.сетей, будет использоваться ВК (туда сейчас настроен кросспост из блога) – https://vk.com/id111228080
Относительно Ютуба, есть подозрение, что и он в ближайшее время тоже все (это было ожидаемо, поэтому канал там не развивал) Если и буду что-то делать, то на Рутубе (выбора все равно нет) – Канал тут https://rutube.ru/channel/23471524/

Источник: Colonel Cassad



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