Карты на стол

В ночь на 6 марта Visa и MasterCard одновременно объявили о приостановке работы в России. Что делать и как с этим быть.

Будут ли карты Visa и MasterCard работать в России?

В случае, если они выпущены российскими банками — да, говорит Центральный банк РФ. Транзакции будут обрабатываться через российскую Национальную систему платежных карт. Сохраняется полный функционал — операции в банкоматах, платежи, переводы с карты на карту. Но, после того, как закончится срок их действия, новые карты Visa и MasterCard российские банки выпускать пока не смогут.

Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Mastercard перестали принимать карты банков, попавших под санкции.

Карты Visa и MasterCard, выпущенные зарубежными банками, в России, работать не будут. Платежная система Visa прекратит прием запросов авторизации российских банков с 00:01 мск 10 марта. Но лучше не ждать.

Можно ли будет, находясь в РФ оплачивать этими картами покупку товаров и сервисов за границей?

Нет. Трансграничные операции по картам Visa и MasterCard будут недоступны. Это относится как к оплате покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использованию этих карт за рубежом.

Можно ли будет использовать за границей карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками?

Нет, они прекратят работать.

Это проблема для владельцев российских карт, находящихся за рубежом. По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас за границей находится не менее 150 тысяч российских туристов.

Им лучше быть готовыми к этому в любую минуту, не рисковать, снять наличные в первом доступном банкомате.

Не обращайте внимание на возможные комиссии — в этой ситуации сейчас важно сохранить свои деньги и возможность ими расплачиваться. Можно оплатить счета за жилье или авиационные билеты.

Будут ли работать кошельки Apple Pay и Google Pay?

Нет. Но существует российский аналог — Mir Pay, он работает на Android.

Кстати, о карте «Мир». В каких странах она принимается?

Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Это официальная информация Центрального банка РФ.

Возможны ли санкции против системы «Мир» в этих странах?

Сейчас уверенно сказать об этом нельзя, но, теоретически это не исключено. Как говорится, это «оценочное суждение».

Что представляет собой карта «Мир»?

Первые карты «Мир» были выпущены в конце 2015 года, власти решили использовать для выплат из бюджета только их.

По данным НСПК на 1 января 2020 года, с начала эмиссии россиянам было выдано около 95 млн карт. В 2021 году «Национальная карта «Мир» в прошлом году была основной более чем для 40% россиян. Однако тратили они по этой карте меньше, чем пользователи иностранных платежных систем. Наибольший процент владельцев карт «Мир» в качестве основной — у пожилого населения (67%). Всего держателями банковских карт являются 87% взрослого населения России.

А что же делать?

Существуют кобейджинговые карты «Мир» и китайской системы UnionPay. Они должны приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay. На сентябрь 2021 года в РФ Union Pay выпустила 4 млн. карт. На начало 2022 года в РФ карты UnionPay принимают более 95% POS-терминалов и банкоматов. Свыше 1,6 млн. POS-терминалов принимают карты UnionPay с технологией бесконтактной оплаты QuickPass.

Какие еще здесь возникают проблемы?

Дело в том, что в смысле «безналичных платежей» РФ до самого последнего времени развивалась стремительно, и «русский финтех» справедливо считался одним из лучших в мире. И плата за пользование «карточными сервисами» постоянно снижалась, комиссии за платежи оставались совершенно незначительными — к чему стимулировала конкуренция платежных систем.

Сейчас ситуация изменится. И система «Мир», и китайская UnionPay оказываются монополистами.

Кому и зачем нужен был «Мир»?

В 2021 году аналитики центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» провели исследование, и выяснили, что

из 42% россиян, для которых карта «Мир» «является основной», 84% выпустили ее для получения социальных выплат, 40% — для получения зарплаты, 34% — в личных целях.

Среди тех, кто оценивает свое материальное положение как высокое, картой «Мир» владело 33% опрошенных. В число людей с высоким материальным достатком включались те, кто может себе позволить купить холодильник, телевизор, мебель, но не автомобиль.

Среди респондентов, сообщавших, что им «хватает денег на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора и мебели является проблемой» владельцы карты «Мир» составляли 39%. Среди тех, кто кому «денег хватает только на продукты либо не хватает вообще ни на что» карта «Мир» была у 57% респондентов.

Но пока карта «Мир» нужна будет всем. А что вы будете с ней делать — это уже другая история.

Дмитрий Прокофьев, специально для «Новой»

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