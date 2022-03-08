Кабаны под сто кило — городу не повезло!

Трудно поверить, что в городе можно бояться диких кабанов. А вот в Канаде паника: огромные гибридные свиньи, убивающие домашних животных, якобы вторгаются в Эдмонтон, вызывая «экологическую катастрофу».

Дикие свиньи, считающиеся «самым инвазивным млекопитающим на планете» и известные тем, что едят все подряд, окружили неподготовленный к этому город, предупреждает эксперт Райан Брук. Дескать, если их не контролировать, эти звери вызовут «экологический хаос».

Да откуда вообще взялись эти чудовища? Видимо, «суперсвиньи» с острыми как бритва зубами и весом до 100 килограммов являются гибридом между домашними свиньями и дикими евразийскими кабанами. Считается, что когда-то в 1990 гг. их прародители сбежали сбежали с сельскохозяйственных ферм.

По словам профессора Университета Саскачевана Райана Брука, который изучает диких кабанов более десяти лет, их гибридные потомки собираются атаковать город. Эксперт предупредил, что нужно подготовиться, чтобы избежать «экологической катастрофы», которая произойдет, если Эдмонтон падет жертвой этих зверей:

«Они разрывают лесную подстилку, уничтожают родные пастбища, водные системы, водно-болотные угодья. Они питаются всем, чем только можно, и наверняка убьют любого домашнего питомца».

Группы диких кабанов были замечены камерами слежения по всей Канаде. Поэтому в сельских районах ставят ловушки: они должны хотя бы попытаться остановить быстрое расширение популяции гибридных свиней. Хотя в Эдмонтоне до сих пор ни одно из этих животных не было замечено, исследования Брука показали, что они появляются к западу и юго-востоку от городской черты.

Считается, что речная долина, в которой расположен город, идеальная среда обитания зверей, обеспечивающая им доступ к воде и лесистой местности. С помощью своих зубов и мощных клыков кабаны поедают все органическое — от насекомых и кореньев до белок, живых оленей и даже домашних животных.

В среднем самки рождают два помета по шесть поросят в год. Вот и распространились они в национальных парках Канады как лесной пожар.

Провинция Альберта, столицей которой является Эдмонтон, вроде бы имеет общую стратегию борьбы с дикими кабанами. Ее разработали, поскольку те уже некоторое время доставляют тамошним фермерам неудобства.

Однако Кристал Коулман, пресс-секретарь самого Эдмонтона, открыла «страшную тайну». Оказывается, у городских властей пока нет собственного плана. В борьбе с этим инвазивным видом местные деятели полагаются на правительство провинции, явно отдавая им все будущие лавры победителей.

Ну а в США биолог Министерства сельского хозяйства Майк Боденчук, изучавший разрушения, причиненные дикими свиньями в городах Техаса, обнаружил, что они разоряли кладбища и воровали еду от входов в дома. Он предрекает, как будет развиваться дальше «экологическая катастрофа:

«Трудно представить, что можно повредить мусор, но это так… Если мы не закроем его достаточно глубоко, свиньи раскопают и съедят этот мусор и это откроет к нему доступ птицам».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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