Коренные жители Амазонки могут иметь ключ к замедлению старения

Цимане уникальны своим здоровым мозгом, который стареет медленнее.

Команда международных исследователей обнаружила, что коренные жители цимане, племени в боливийской Амазонки, испытывают меньшую атрофию мозга, чем их американские и европейские сверстники. Уменьшение объемов их мозга с возрастом происходит на 70% медленнее, чем в западных популяциях. Ускоренная потеря объема мозга может быть признаком деменции.

Хотя люди в промышленно развитых странах имеют доступ к современной медицинской помощи, они чаще всего ведут сидячий образ жизни и питаются едой с высоким содержанием насыщенных жиров.

Напротив, цимане имеют мало или вообще не имеют доступа к медицинской помощи, но чрезвычайно физически активны и потребляют диету с высоким содержанием клетчатки, которая включает овощи, рыбу и постное мясо.

– Цимане предоставили нам удивительный эксперимент по потенциально пагубному воздействию современного образа жизни на наше здоровье, – сказал автор исследования Андрей Иримия, доцент кафедры геронтологии, неврологии и биомедицинской инженерии в Школе геронтологии имени Леонарда Дэвиса и инженерной школе Витерби в Американском университете. – Эти результаты показывают, что атрофия мозга может быть существенно замедлена теми же факторами образа жизни, связанными с очень низким риском сердечных заболеваний.

Исследователи включили в свое исследование 746 взрослых цимане в возрасте от 40 до 94 лет. Чтобы получить результаты компьютерной томографии мозга, они предоставили участникам транспорт из своих отдаленных деревень в Тринидад (Боливия) ближайший город с оборудованием для компьютерной томографии.

Команда использовала сканирование для расчета объемов мозга, а затем изучила их связь с возрастом для Цимане. Затем они сравнили эти результаты с результатами трех промышленно развитых групп населения в США и Европе.

Ученые обнаружили, что разница в объемах мозга между средним и более почтенным возрастом на 70% меньше в цимане, чем в западных популяциях. Это говорит о том, что мозг цимане, вероятно, испытывает гораздо меньшую атрофию мозга, чем жители Запада с возрастом; атрофия коррелирует с риском когнитивных нарушений, функционального снижения и деменции.

Исследователи отмечают, что цимане обладают высоким уровнем воспаления, который у жителей Запада обычно связывают с атрофией мозга. Но их исследование показывает, что высокое воспаление не оказывает выраженного влияния на мозг цимане.

По мнению авторов исследования, низкие сердечно-сосудистые риски цимане могут перевешивать их инфекционный воспалительный риск, поднимая новые вопросы о причинах деменции. Одна из возможных причин заключается в том, что у жителей Запада воспаление связано с ожирением и метаболическими причинами, тогда как у цимане оно вызвано респираторными, желудочно-кишечными и паразитарными инфекциями. Инфекционные заболевания являются наиболее распространенной причиной смерти среди цимане.

– Наш сидячий образ жизни и диета, богатая сахарами и жирами, могут ускорить потерю мозговой ткани с возрастом и сделать нас более уязвимыми для таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, – сказал автор исследования Хиллард Каплан из Университете Чепмена, который изучал Цимане в течение почти двух десятилетий. – Цимане может служить основой для здорового старения мозга.

Коренные жители Цимане привлекли внимание ученых и всего мира, когда более раннее исследование показало, что у них чрезвычайно здоровые сердца в пожилом возрасте. Это предыдущее исследование, опубликованное The Lancet в 2017 году, показало, что цимане имеют самую низкую распространенность коронарного атеросклероза среди всех известных науке популяций и что у них мало факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Очень низкий уровень сердечных заболеваний среди примерно 16 000 цимане, скорее всего, связан с их доиндустриальным образом жизни, связанным с охотой, собирательством, рыболовством и сельским хозяйством.

– Это исследование демонстрирует, что цимане выделяются не только с точки зрения здоровья сердца, но и здоровья мозга, – добавил Каплан. – Полученные данные свидетельствуют о широких возможностях для вмешательств по улучшению здоровья мозга, даже в популяциях с высоким уровнем воспаления.