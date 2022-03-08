Нумерология: Третья мировая война уже началась

Подсчеты нумерологов показывают, что сумма всех цифр в датах начала обеих мировых войн совпадает с суммой цифр начала так называемой спецоперации в Украине.

Любые кризисы, и особенно такие масштабные и тяжелые, как сегодняшний, вызванный спецоперацией России в Украине и последующими глобальными санкциями западных стран, резко активизируют работу мысли различного рода конспирологов, в том числе и нумерологов.

Они уже подсчитали сумму цифр в датах начала обеих мировых войн прошлого столетия и сравнили ее с суммой цифр в дате начала «спецоперации.

Вот что у них получилось:

1. Первая мировая: 28 07 1914

28 + 07 + 19 + 14 = 68

2. Вторая мировая: 01 09 1939

01 + 09 + 19 + 39 = 68

3. Начало спецоперации: 24 02 2022

24 + 02 + 20 + 22 = 68

Не следует думать, что если боевые действия ведутся только на территории одной страны — Украины, это еще не мировая война. Достаточно вспомнить, что Вторая мировая, к примеру, началась с захвата Германией Польши, а уж потом постепенно в нее были втянут весь мир.

Пока что западные страны всеми силами удерживаются от прямого участия в российско-украинском конфликте, справедливо опасаясь, что в этом случае он может перерасти в ядерный.

Однако, кто сможет поручиться за завтрашний день? Цифры ясно пророчествуют — Третьей мировой не избежать.

Древний иудейский метод анализа смысла слов и фраз на основе числовых значений входящих в них букв, который широко используется в каббалистическом учении — гематрия утверждает, что одно из значений числа 68, того самого, которое получили нумерологи — это «Большой взрыв». Думается, расшифровывать это понятие уже не нужно.