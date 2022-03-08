Обломки неизвестной ракеты достигли поверхности Луны

4 марта 2022 года в 15:26 по московскому времени одинокая отработавшая часть ракеты-носителя врезалась в поверхность Луны на скорости почти 9656 километров в час.

Как только пыль уляжется, орбитальный аппарат НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) займёт позицию, чтобы получить представление о получившемся кратере с близкого расстояния.

Планетологи рассматривают это незапланированное столкновение как захватывающую возможность узнать больше о загадочной физике планетарных столкновений.

Луна пережила многие бурные моменты истории Солнечной системы. За последние четыре миллиарда лет её поверхность пережила бесчисленное количество столкновений и образовала “шрамы” в виде кратеров.

Однако учёным редко удаётся увидеть небесные тела — обычно это астероиды или кометы — которые при столкновении с Селеной образуют эти кратеры. Не имея представлений о том, что образовало кратер, учёные мало что могут узнать, изучая его.

Столкновение отработанной ступени ракеты с Луной станет удачным неожиданным экспериментом, который сможет многое рассказать о том, как подобные события изменяют поверхности небесных тел.

По поводу точной идентификации объекта, столкнувшегося с Луной, всё ещё ведутся споры. Астрономы знают, что объект представляет собой верхнюю ступень ракеты-носителя, сброшенную при запуске спутника на большой высоте.

Объект составляет примерно 12 метров в длину и весит почти 4 500 килограммов.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это, вероятно, либо ракета SpaceX, запущенная в 2015 году, либо китайская ракета, запущенная в 2014 году. Но обе стороны отрицают право собственности.

Поскольку удар пришёлся на обратную сторону Луны, он оказался вне поля зрения наземных телескопов. Но примерно через две недели после столкновения зонд LRO начнёт получать изображения новоиспечённого кратера, поскольку орбита этого искусственного спутника Луны проходит над зоной удара.

В подходящих условиях камера лунного орбитального аппарата сможет сделать фотографии места падения с разрешением около одного метра на пиксель. Лунные орбитальные аппараты других космических агентств также получат возможность направить свои камеры на кратер.

Форма воронки и подброшенные пыль и камни должны будут подсказать, как ракета была расположена в момент удара. Вертикальная ориентация создаст более круглую форму кратера, в то время как “прилунение” плоской стороной создаст асимметричный рисунок обломков.

Кратер может иметь диаметр от 10 до 30 метров и глубину два-три метра.

Количество тепла, выделенного при ударе, также будет ценной информацией. Если наблюдения будут проведены достаточно быстро, есть вероятность, что инфракрасный прибор Lunar Reconnaissance Orbiter сможет обнаружить раскалённый материал внутри кратера (своего рода тление).

Эти данные можно использовать для расчёта общего количества тепла от удара. Если орбитальный аппарат не сможет получить изображение достаточно быстро, для оценки количества расплавленного материала в кратере и рассеивания обломков можно будет использовать изображения с высоким разрешением.

Сравнивая изображения до и после, учёные будут искать любые другие малейшие изменения на поверхности Луны. Некоторые из этих эффектов могут наблюдаться в значительном отдалении от кратера.

Учитывая, что в ближайшие годы планируется целый ряд лунных миссий, знания о свойствах лунной поверхности, особенно о количестве и глубине залегания под ней льда, могут оказаться очень полезны.

Теперь уже не так важно, кому принадлежит ракета (все эти дни различные ресурсы гадали, чей же обломок комического мусора летит к Луне). Важно только то, что это редкое событие даст новую информацию, которая может оказаться очень важной для успеха будущих миссий на Луну и к более далёким мирам.