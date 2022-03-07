 

Мнение: Насколько снизится ВВП, мораторий на банкротство и замещение пластиковых карт

07.03.2022, 22:10, Разное
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1. Понятно, что в текущих условиях, – даже несмотря на рекордный рост цен на углеводороды и зерно, – ожидать положительного роста экономики России в этом году можно навряд ли. Но насколько именно может упасть российский ВВП? Блогер genby пишет:

https://genby.livejournal.com/980689.html

«Россия находится на пути к экономическому коллапсу, который будет соперничать или даже превзойдет спад 1998 года, последовавший за ее дефолтом, хотя финансовые последствия могут быть меньше, чем тогда», – пишет JPMorgan через Блумберг.

Это ужасно. В 1998 году российская экономика сократилась на 5,3%.

2. Граждан России на какое-то время защитят от насильственного банкротства:

https://lenta.ru/news/2022/03/04/mor/

Правительство России задумалось о введении полного моратория на внешние банкротства юридических и физических лиц в рамках судебной процедуры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабинете министров.

По данным собеседника агентства, запрет на проведение процедуры банкротства по заявлению кредиторов планируется ввести на полгода. Такую меру уже анонсировал первый вице-премьер Андрей Белоусов, однако без уточнения, на какие категории юрлиц будет распространяться ограничение.

Впервые подобный мораторий был опробован в 2020 году во время пандемии COVID-19. Тогда правительство воспользовалось правом вводить запрет в «исключительных случаях».

Также для граждан и малого-среднего бизнеса вводятся кредитные каникулы с 1 марта по 30 сентября (по той же схеме, что и во время пандемии в 2020 году):

https://ura.news/news/1052536649

3. В ближайшие месяцы Россия будет ускоренно переходить на карты системы «Мир»:

https://lenta.ru/news/2022/03/06/kart/

Ранее выданные карты международных платежных систем Visa и Mastercard продолжат работать в России до истечения сроков действия. Об этом в воскресенье, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

После того, как срок действия карт подойдет к концу, они будут перевыпущены на базе системы «Мир». Для этого клиенту не придется идти в банк: плановый перевыпуск произойдет автоматически.

https://lenta.ru/news/2022/03/06/cards/

…для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Отмечается, что карта будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay.

Отличные новости. Если бы не санкции, у нас не было бы легальной возможности выгнать с рынка Визу и Мастеркард. А так всё в порядке — они ушли сами, автоматически сделав тем самым систему Мир одной из крупнейших на нашей планете.

Источник: Место для дискуссий



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